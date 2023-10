Tionchar Hidrigin Neodrach ar Fhótóin Lyman-Alfa a Éalú i Réaltraí Reionization-Aga

Tá réalteolaithe fós neamhchinnte faoi phróiseas agus uainiú an athionaithe, is é sin nuair a rinneadh an hidrigin sa chruinne a ianú arís tar éis dó a bheith ann mar adaimh neodracha ar feadh thart ar 200 milliún bliain. Is iad na fótóin de chontanam Lyman (LyC) a thiomáineann reionization, a bhfuil an fuinneamh acu leictreoin a bhaint as adaimh hidrigine. Is í an cheist, cén áit ar tháinig na fótóin LyC seo? Creideann go leor réalteolaithe go raibh ról ag réaltraí luatha in athianú na cruinne.

Le linn na tréimhse reionization, bhí réaltraí ann a astaíonn radaíocht Lyman-Alpha (Lyα), a scaoiltear nuair a aistríonn adaimh hidrigine óna gcéad staid corraithe go dtí a mbunstaid. Mar sin féin, ní raibh gach fótón Lyα in ann éalú ó na réaltraí seo. Má scaipeann fótón Lyα go himeall réaltra, féadfaidh sé éalú agus a bhrath. Mura bhfuil aon fhótóin Lyα in ann éalú, tugann sé le tuiscint nach bhfuil fótóin LyC in ann éalú freisin, agus níor chuir an réaltra sin leis an reionization.

D'fhéadfadh láithreacht hidrigine neodrach (HI) sna réaltraí seo bac a chur ar éalú fótóin Lyα agus, dá réir sin, fótóin LyC. Chun é seo a imscrúdú, rinneadh staidéar ar shampla de réaltraí a breathnaíodh gar do dheireadh an reionization, ag baint úsáide as astaíochtaí Lyα agus [CII] (astú ó charbón a d'ionsú an méid ceart fuinnimh le haghaidh leictreon amháin chun éalú) chun a n-athshifteanna a thomhas.

Rinneadh comparáid idir na deargaistrithe astaíochta Lyα agus [CII] i ngach réaltra. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh an fhritháireamh treoluas idir an dá chineál astaíochta, ar a dtugtar an fhritháireamh treoluas Lyα, comhghaolaithe go dearfach le mais gáis HI i réaltraí ó Ré an Reionization. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil tionchar ag éalú Lyα sna réaltraí seo ar ábhar iomlán gáis HI, seachas ar réigiúin áitiúla.

Léiríonn na torthaí go bhfuil sé níos deacra ag fótóin Lyα éalú ó raidhse méadaithe de ghás HI, rud a chuireann bac ar éalú fótóin ianaithe LyC freisin. Tugann sé seo le tuiscint gur féidir le staidéar a dhéanamh ar ábhar HI iomlán na réaltraí léargais a sholáthar ar an bpróiseas chun na cruinne a athianú.

Táthar ag súil go soláthróidh breathnuithe ón Teileascóp Spáis James Webb (JWST) amach anseo sonraí ar chaighdeán níos airde ar shean réaltraí ón ré reionization, ag tairiscint tuiscint níos fearr ar an tréimhse shuntasach seo i stair na cruinne.

Foinsí: Lauren Elicker, Ollscoil Cincinnati