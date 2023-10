Cumasaíonn Braiteoirí Nua Rianaithe Réalta Brath Smionagar Satailíte

Tá braiteoirí rianaithe réalta á bhforbairt chun cabhrú le satailítí smionagar guaiseach fithiseach nach féidir a fheiceáil ón talamh a bhrath. Úsáideann rianairí réalta suíomh aitheanta na réalta chun satailítí a choinneáil dírithe i gceart. Tá Arcsec, speisialtóir comhpháirteanna spásárthaí Beilgeach, i gcomhpháirtíocht leis an bhfiontar bainistíochta spásthráchta sa Phortaingéil NeuraSpace chun rianaitheoir réalta smionagar a fhorbairt a bhfuiltear ag súil go léireofar é sa spás faoi 2025. Trí braiteoirí Arcsec a chomhcheangal le sonraí reatha NeuraSpace ó fhoinsí poiblí agus teileascóp talún. comhpháirtíochtaí, beidh fiontair na Portaingéile in ann smionagar fithiseach i bhfad níos lú a rianú. Idir an dá linn, tá Redwire, atá lonnaithe i Jacksonville, Florida, tar éis rianaitheoir réalta a fhorbairt a fhéadfaidh smionagar a bhrath agus atá sceidealta le bheith i bhfithis laistigh de na sé mhí amach romhainn. Tá monaróirí eile ag iniúchadh forbairt rianairí réalta freisin chun smionagar a bhrath.

Iarratas amháin ar lorgairí réalta i mbrath smionagar ná íomháú rudaí neamh-chomhoibritheacha gar do spásárthaí. Tá sé beartaithe ag True Anomaly, déantóir satailíte atá bunaithe ar Denver, lorgairí réalta agus ceamaraí Redwire SpectraTRAC a úsáid le haghaidh spásárthaí atá tiomnaithe don chuspóir seo. Míníonn Luis Gomes, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an speisialtóra satailíte beag AAC Clyde Space, gur féidir le rianairí réalta rudaí neamhaí a bhrath cheana féin, ach is gnách go ndéantar neamhaird ar na sonraí seo chun cumhacht ríomhaireachta ar bord a chaomhnú.

Tá Arcsec ag ​​fiosrú bealaí freisin chun rianairí réalta atá i bhfithis cheana féin a iarfheistiú chun smionagar a bhrath. Tá 50 rianaire réalta seachadta ag an gcuideachta go dtí seo, go príomha chuig ciúbanna tráchtála i bhfithis íseal na Cruinne. Bheadh ​​roinnt costas breise i gceist freisin dá gcuirfí ina luí ar chustaiméirí rianaithe réalta smionagar a rianú ach d’fhéadfaí íomhá branda na n-oibreoirí a fheabhsú. Tugann an chomhpháirtíocht idir Arcsec agus NeuraSpace dreasacht d’úsáideoirí rianaithe réalta a bheith ina lucht faire smionagar, mar go bhfaigheadh ​​custaiméirí seirbhís agus léargais níos fearr ón ardán bainistíochta tráchta spáis.

