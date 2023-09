Baineann an Léasair X-ghathach is Cumhachtaí ar domhan an Chéad Solas amach, ag Oscailt Doirse chuig Fionnachtana Nua Eolaíochta

Tar éis breis is deich mbliana d’obair chrua, tá “an chéad solas” bainte amach ag innealtóirí ar deireadh leis an Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II), an léasair X-gha is cumhachtaí ar domhan. Ciallaíonn an chloch mhíle seo go bhfuil an meaisín nua-fheabhsaithe réidh anois le húsáid le haghaidh taighde eolaíoch.

Luasaire líneach is ea an LCLS-II atá deartha chun X-ghathanna ardfhuinnimh a tháirgeadh atá in ann scrúdú a dhéanamh ar na hoibreacha is lú agus is casta d’ábhar agus dá idirghníomhaíochtaí. I gcomparáid lena réamhtheachtaí, is féidir leis an LCLS-II aon mhilliún bíog X-gha in aghaidh an tsoicind a ghiniúint, rud a chuireann feabhas suntasach ar 120 bíog in aghaidh an tsoicind an bhunaidh. Beidh na X-ghathanna seo 10,000 uair níos gile ná riamh, rud a chuirfidh ar chumas na n-eolaithe feiniméin dobhraite roimhe seo a urramú.

Tá impleachtaí forleathana ag an líon méadaithe fótóin do thaighde eolaíoch. Míníonn Andrew Burrill, stiúrthóir comhlach saotharlainne don Stiúrthóireacht Luasaire, go laghdaíonn an ráta lámhaigh níos airde de mhilliún seat in aghaidh an tsoicind go suntasach an t-am a thógann sé sonraí a bhailiú. Ciallaíonn sé seo gur féidir le taighdeoirí turgnaimh a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí agus go bhféadfaí fionnachtana a luathú i réimsí ó shláinte an duine go heolaíocht ábhar chandamach.

Tá moladh faighte ag an léasair uasghrádaithe ó Rúnaí Fuinnimh na SA, Jennifer M. Granholm, a chreideann go gcuirfidh sé solas ar na feiniméin is lú agus is tapúla sa chruinne. Deir Granholm go gcoimeádfaidh an dul chun cinn teicneolaíochta seo na Stáit Aontaithe ar thús cadhnaíochta na heolaíochta X-gha agus soláthróidh sé léargais luachmhara ar oibriú an domhain ar leibhéal adamhach.

Cuimsíonn an LCLS-II, atá suite ag Saotharlann Luasaire Náisiúnta SLAC i bPáirc Menlo, California, dhá mhíle ar fad. Le 14 bliana anuas, táirg sé X-ghathanna a úsáidtear chun ábhair éagsúla a scrúdú, lena n-áirítear miotail láidre agus fótaisintéis. D'éiligh forbairt an LCLS-II ar innealtóirí crióplant a thógáil a bheadh ​​in ann an luasaire líneach a fhuarú go dtí -456 céim Fahrenheit iontach (-271 céim Celsius).

Agus “an chéad solas” bainte amach, tá sé léirithe ag foirne LCLS-II ag SLAC gur comhlíonadh na paraiméadair X-gha a theastaíonn chun an tionscadal a chur i gcrích. Cé nach bhfuil aon taighde eolaíoch déanta go fóill, beidh an luasaire uasghrádaithe réidh le húsáid faoi mhí na Samhna, agus na chéad úsáideoirí le teacht.

In ainneoin na gcruachás a tharla mar gheall ar imeacht gaoithe a chuir isteach ar chumhacht agus a chuir moill ar dhul chun cinn, tá todhchaí na heolaíochta agus na teicneolaíochta ar siúl anois faoi chnoic Pháirc Menlo. Tugann an léasair réabhlóideach seo gealltanas maidir le fionnachtana agus dul chun cinn úrnua, ó staidéar a dhéanamh ar struchtúir mhóilíneacha go dtí éifeachtúlacht na gcadhnraí fóin a fheabhsú.

