Réamh-mheastachán go dtabharfaidh Gníomhaíocht Ghréine Radhairc níos Coitianta agus níos Forleithne ar Shoilse an Tuaiscirt

Thug eolaithe le fios go bhfuil méadú suntasach tagtha ar bhreathnuithe sunspot ó dheireadh 2022, rud a fhágann go mbeidh dóchúlacht níos airde ann go bhfeicfidh siad na Soilse Thuaidh, ar a dtugtar an Aurora Borealis freisin. Sháraigh an borradh seo ar ghníomhaíocht na réamh-mheastacháin roimhe seo agus leathnaigh sé an raon geografach inar féidir na soilse a fheiceáil. Mar thoradh air sin, is féidir le breathnóirí a bheith ag súil go bhfeicfear na Soilse Thuaidh níos minice ó áiteanna éagsúla ar an Domhan má leanann an treocht seo ar aghaidh.

De réir NBC News, tuar eolaithe go dtaispeánfaidh na 18 mí atá romhainn an ghníomhaíocht is airde le fiche bliain anuas. Táthar ag súil go leanfaidh an ghníomhaíocht ardaithe seo ar feadh na ndeich mbliana atá le teacht. Ina theannta sin, réamh-mheastar go dtiocfaidh méadú de réir a chéile ar ghníomhaíocht na gréine go dtí an fhómhar 2024, ag soláthar an fhéidearthacht is mó chun taithí a fháil ar an Aurora Borealis spreagúil.

Tá na Northern Lights tar éis samhlaíocht daoine ar fud an domhain a mhealladh le fada. Tarlaíonn an feiniméan neamhaí seo nuair a imbhuaileann cáithníní luchtaithe ón ngrian le hadaimh in atmaisféar an Domhain. Gineann na himbhuailtí seo taispeáint iontach de shoilse ildaite sa spéir, go príomha i réigiúin pholacha. Is féidir le déine na soilse a athrú, ó dathanna glasa laga go dearganna bríomhara agus corcra.

Leis an méadú le déanaí ar bhreathnuithe sunspot, creideann eolaithe go dtiocfaidh feabhas suntasach ar na coinníollacha chun na Northern Lights a fheiceáil. Ciallaíonn sé seo ní hamháin go mbeidh deis ag níos mó daoine an seónna nádúrtha seo a fheiceáil, ach seans go mbeidh siad in ann é a fheiceáil ó áiteanna a measadh roimhe seo nach dócha.

Tá tuilleadh taighde ar siúl chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcomhghaol idir gníomhaíocht sunspot agus minicíocht agus raon na Soilse Thuaidh. Trí staidéar a dhéanamh ar na patrúin seo, is féidir le heolaithe a gcuid tuartha a fheabhsú agus réamhaisnéisí níos cruinne a sholáthar d'imeachtaí neamhaí atá le teacht.

Foinsí:

– NBC News: [foinse]

– Aurora Borealis: [foinse]