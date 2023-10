Nochtann Staidéar Nua Conair Iontas do Chruthú Pláinéid Roga

Is fada eolaithe faoi dhraíocht ag nádúr mistéireach na bpláinéid bradacha – fánaithe uaigneach sa spás. Thug teoiricí roimhe seo le tuiscint nach bhféadfaí na fánaí neamhaí seo a fhoirmiú ach i gcórais aon-réalta amháin trí ghar-imbhuailtí nó suaitheadh ​​imtharraingthe. Mar sin féin, tá staidéar ceannródaíoch ag tabhairt dúshlán na gnáth-eagna seo agus ag tabhairt solais ar chonair nua chun na réada enigmatacha seo a chruthú.

Sa taighde ceannródaíoch seo, rinne foireann réaltfhisicithe ionsamhlúcháin dírithe ar chórais réalta dhénártha claonta. Dhá réalta atá i bhfithis timpeall a chéile atá sna córais seo. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach, i gcórais dhénártha le fithphlánaí mí-ailínithe, gur féidir le pláinéid éirí gan cheangal agus imeacht uathu fiú má tá siad scaipthe go forleathan.

Murab ionann agus córais aon-réalta, nuair is gá na pláinéid a spásáil go dlúth le bheith ina bpláinéid bradacha, is féidir le comhthionchair imtharraingthe na réaltaí agus na pláinéid eile i gcórais dhénártha fithisí roinnt pláinéid a dhíchobhsú, rud a fhágann go n-imíonn siad go neamhspleách. Is ionadh é, fuair an staidéar amach gur féidir le láithreacht phláinéid ar mhéid Neiptiún tús a chur le giniúint pláinéid bradacha i bhfithis chiorclacha dhénártha réalta. Féadann fiú Sár-Domhain breith na dtaistealaithe aonair seo a spreagadh má fhithiseálann na réaltaí a chéile ar chonair éilipseach.

Tugann an mheicníocht nua seo chun pláinéid bradacha a fhoirmiú le fios go bhféadfadh go mbeadh an iliomad fánaí creagach níos lú inár réaltra. Cé gur fathaigh ollmhóra gáis iad na pláinéid bradacha is mó a bhfuil aithne orthu, molann an staidéar seo go bhféadfadh saolta beaga a bheith flúirseach ar Bhealach na Bó Finne. Mar sin féin, is dúshlán suntasach é na mion-eachtraí idir-réaltach seo a bhrath mar gheall ar a suíomh i réimse dorcha agus fuar an spáis idir-réaltaigh.

Soláthraíonn an taighde ceannródaíoch seo, a foilsíodh ar an bhfreastalaí clúiteach réamhphriontála arXiv, léargas úr ar bhunús na bpláinéad bradacha. Tá eolaithe ag tuairimíocht anois go bhféadfadh líon na bpláinéad saorshnámh inár réaltra dul thar meastacháin roimhe seo. Dá bhrí sin, tá ag éirí níos dlúithe le hiarrachtaí na dúile ceilte seo a aimsiú i measc fairsinge an spáis.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad is pláinéad bradacha ann?



A: Tagraíonn pláinéad bradacha, ar a dtugtar pláinéad saorshnámh freisin, do phláinéid nach bhfuil ceangailte le haon réalta agus a shreabhann go neamhspleách tríd an spás.

C: Conas a fhoirmítear pláinéid bradacha?



A: Thug teoiricí roimhe seo le tuiscint go bhféadfaí pláinéid bradacha a fhoirmiú trí neastimpistí nó trí shuaiteadh imtharraingteach i gcórais aon-réalta. Mar sin féin, tugann an staidéar nua seo le tuiscint gur féidir pláinéid bradacha a ghiniúint freisin i gcórais réalta dhénártha trí thionchar fórsaí imtharraingthe ó na réaltaí agus ó phláinéid eile araon.

C: An bhfuil pláinéid bradacha annamh?



F: Cé gur ceapadh uair amháin go raibh siad neamhchoitianta, tugann an staidéar seo le fios go bhféadfadh pláinéid bradacha a bheith níos forleithne ná mar a chreidtear roimhe seo. D’fhéadfadh fionnachtain pláinéid bradacha carraigeacha níos lú a bheith go háirithe flúirseach i bhfianaise leitheadúlacht na Sár-Domhain timpeall ar na réaltaí corracha dearga.

C: Conas a bhraitheann eolaithe pláinéid bradacha?



F: Tá sé thar a bheith dúshlánach pláinéid bradacha a bhrath mar gheall ar a n-easpa solais réalta chun iad a shoilsiú. Úsáideann eolaithe teicníochtaí éagsúla, lena n-áirítear micrilensú imtharraingteach agus breathnuithe infridhearg, chun na coirp neamhaí seo a shainaithint.