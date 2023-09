Forbraíonn an Astráil Uirlis Diagnóiseach Bunaithe ar CRISPR le haghaidh Braite Víreas deilgneach

Tá uirlis dhiagnóiseach cheannródaíoch forbartha ag taighdeoirí san Astráil, MPXV-CRISPR, chun an víreas mónóg (MPXV) a bhrath. Úsáideann an uirlis seo, an chéad cheann dá leithéid san Astráil, teicneolaíocht CRISPR chun an víreas a bhrath go beacht agus go tapa. Foilsíodh an taighde, comhiarracht arna stiúradh ag Institiúid Peter Doherty um Ionfhabhtú agus Díolúine agus Institiúid Taighde Leighis Walter agus Eliza Hall, in The Lancet Microbe.

Cé gur fearr aithne ar theicneolaíocht CRISPR as a cumas in eagarthóireacht géanóim, tháinig sé chun cinn le déanaí mar uirlis chumhachtach chun críocha diagnóiseacha. Tá MPXV-CRISPR deartha chun díriú ar sheichimh ghéiniteacha ar leith nach bhfaightear ach sa víreas MPXV. Mhínigh an Dr Soo Jen Low de chuid Ollscoil Melbourne, duine de chomhchéad-údair an staidéir, go bhfeidhmíonn uirlisí diagnóiseacha CRISPR cosúil le bleachtairí sárchruinne, ag aithint go tapa ábhar géiniteach a bhaineann le pataiginí sonracha.

Tá an uirlis MPXV-CRISPR cláraithe chun an víreas a aithint trí “treoracha” a innealtóireacht bunaithe ar bhunachar sonraí de 523 géanóim MPXV. Nuair a bhíonn DNA víreasach i láthair i sampla cliniciúil, treoraítear an córas CRISPR chuig an sprioc agus astaíonn comhartha a léiríonn láithreacht an víris. Tá íogaireacht agus leibhéil bheachtais an mhodha tástála seo inchomparáide le modhanna PCR de chaighdeán óir ach is é an buntáiste a bhaineann le torthaí a sheachadadh i gcodán den am.

Ceann de na gnéithe ceannródaíocha de MPXV-CRISPR is ea an luas ar féidir leis diagnóis a sholáthar. Is minic a bhíonn diagnóisic deilgneach traidisiúnta ag brath ar shocruithe láraithe saotharlainne, rud a d’fhéadfadh moill a chur ar roinnt laethanta sula mbíonn torthaí tástála ar fáil. I gcodarsnacht leis sin, is féidir le MPXV-CRISPR an víreas a bhrath i díreach 45 nóiméad, rud a ligeann do bhrath tapa ar an láthair.

Tá an fhoireann taighde ag obair anois ar MPXV-CRISPR a oiriúnú ina ghléas iniompartha is féidir a imscaradh ag pointí cúraim ar fud na tíre. Chuirfeadh sé seo ar chumas diagnóis níos tapúla agus níos inrochtana, go háirithe i gceantair iargúlta nó in áiteanna le hacmhainní teoranta. Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann bainistíocht an mhoncaí a athrú ó bhonn, torthaí othar a fheabhsú, agus freagairt shláinte an phobail ar ráigeanna amach anseo a fheabhsú.

Bhain an comhoibriú taighde le hInstitiúid Peter Doherty, Institiúid Taighde Leighis Walter agus Eliza Hall, Ionad Sláinte Gnéis Melbourne, agus Ollscoil Monash.

