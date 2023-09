MPXV-CRISPR á thabhairt isteach: Uirlis Réabhlóideach Diagnóiseach do Víreas deilgneach

Tá uirlis dhiagnóiseach cheannródaíoch ar a dtugtar MPXV-CRISPR forbartha ag foireann eolaithe ó Institiúid Peter Doherty um Ionfhabhtú agus Díolúine agus Institiúid Taighde Leighis Walter agus Eliza Hall. Arna fhoilsiú in The Lancet Microbe, baintear úsáid as teicneolaíocht CRISPR leis an uirlis seo chun an víreas deilgneach mona (MPXV) a bhrath i samplaí cliniciúla go tapa agus go cruinn, rud a sháraíonn na modhanna diagnóiseacha atá ann cheana féin. Díríonn sé go sonrach ar sheichimh ghéiniteacha atá uathúil do MPXV, rud a fhágann gurb é an chéad mhodh diagnóiseach CRISPR-bhunaithe dá leithéid san Astráil.

Tá teicneolaíocht CRISPR, a bhfuil cáil uirthi as a cumas eagarthóireachta géanóim, á húsáid anois chun críocha diagnóiseacha. Déanann an Dr. Soo Jen Low, Oifigeach Taighde ag Institiúid Doherty agus comh-chéad údar an staidéir, cur síos ar dhiagnóisic CRISPR-bhunaithe mar bhleachtairí beachta a shainaithníonn leideanna sonracha a bhaineann le láithreacht pataiginí. I gcás MPXV-CRISPR, tá sé “cláraithe” chun an víreas a aithint trí threoracha innealtóireachta a cheanglaíonn codanna sonracha den DNA víreasach.

Nuair a aimsítear DNA víreasach i sampla cliniciúil, treoraítear an córas CRISPR chuig an sprioc agus astaíonn comhartha chun láithreacht an víris a chur in iúl. Baineann an modh diagnóiseach seo amach íogaireacht agus cruinneas inchomparáide le modhanna PCR de chaighdeán óir ach i gcodán den am.

Ceann de na gnéithe ceannródaíocha de MPXV-CRISPR is ea a thapúla atá sé diagnóis a sholáthar. Is minic a thógann diagnóisic deilgneach reatha laethanta chun torthaí a sholáthar, ach is féidir le MPXV-CRISPR an víreas a bhrath i díreach 45 nóiméad. Tá an fhoireann ag obair faoi láthair ar an teicneolaíocht seo a chur in oiriúint do ghléas iniompartha ar féidir é a úsáid chun víreas an mhoncaí a bhrath ar an láthair ag suíomhanna éagsúla cúram sláinte.

Cuireann an Dr Shivani Pasricha, Oifigeach Sinsearach Taighde ag Institiúid Taighde Leighis Walter agus Eliza Hall agus comh-údar sinsearach an staidéir, béim ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag MPXV-CRISPR ar shláinte an phobail. Trí rochtain ar dhiagnóisí tapa agus iontaofa a fheabhsú, go háirithe i gceantair le hacmhainní teoranta nó áiteanna iargúlta, d’fhéadfadh an cur chuige díláraithe seo maidir le tástáil cóireáil a bhrostú agus torthaí othar a fheabhsú.

Bhain an comhoibriú idir na hinstitiúidí taighde le hInstitiúid Doherty, Institiúid Taighde Leighis Walter agus Eliza Hall, Ionad Sláinte Gnéis Melbourne, agus Ollscoil Monash.

