Léargais Nua ar an bhFéiniméan Vanishing Stars

I dtaiscéalaíocht eolaíoch le déanaí a rinneadh ag réadlann taighde réalteolaíoch Palomar i gCalifornia, bhí na réalteolaithe faoi léigear ag imeacht tobann na dtrí réalta. Bhí sé mar aidhm ag an suirbhé, a rinneadh i 1952, rudaí neamhaí inár gcruinne ollmhór a chatalógú. Gabhadh na réaltaí i dtosach ar phláta grianghrafadóireachta ag thart ar 8:52 pm, ag taispeáint méid 15, rud a léiríonn a gile.

Mar sin féin, díreach 53 nóiméad ina dhiaidh sin ag thart ar 9:45 pm, nuair a grianghraf an suíomh céanna arís, bhí na trí réalta imithe go mistéireach. Chuir an t-imeacht gan fasach seo iontas ar eolaithe agus spreag sé díospóireacht dhian i measc saineolaithe.

Cé go bhfuil teoiricí iolracha molta chun na réaltaí atá ag dul i léig a mhíniú, níor tugadh bunús le haon cheann díobh. Thug an chéad teoiric le tuiscint gur tháinig maolú ar na réaltaí go tapa, ach níor éirigh le breathnuithe ina dhiaidh sin tacú leis an nóisean seo. Níor léirigh anailís bhreise aon athrú suntasach ar luminosity na réalta mórthimpeall.

Mar mhalairt air sin, molann an dara teoiric go mb’fhéidir gur réalt amháin a bhí sna trí réalta. Tá sé Creidtear go raibh pléasctha raidió tapa ó maighnéadar, cineál réalta neodrón déanta as an croí tite de réalta ollmhór tar éis pléascadh ollnóva, ba chúis leis an seachmaill trí íomhá ar leith. D'fhéadfadh an pléasctha seo a bheith curtha i ngníomh trí pholl mór dubh a chuaigh idir an réalta agus an Domhan, rud a chuir saobhadh sealadach ar na híomhánna a breathnaíodh.

Is díol suntais é go bhfuil an tríú teoiric éagsúil go hiomlán ón dá cheann roimhe sin. Tugann an hipitéis seo le fios nach raibh aon réaltaí le feiceáil sa spéir le linn na huaire breathnadóireachta ar chor ar bith. Ina áit sin, d'fhéadfadh go mbeadh aimhrialtachtaí ar na plátaí fótagrafacha ginte de bharr láithreacht deannaigh radaighníomhaigh a tháinig ó shuíomh tástála arm núicléach in aice láimhe i Nua-Mheicsiceo.

Tá an fhírinne taobh thiar den bhfeiniméan boggling seo dothuigthe i gcónaí. Tá eolaithe agus réalteolaithe tar éis na teoiricí seo a scrúdú go dian agus féidearthachtaí eile a fhiosrú chun an rúndiamhra a réiteach. Mar sin féin, go dtí go dtiocfaidh fianaise nua chun cinn nó go bhforbrófar ardteicneolaíocht, leanfaidh aimhrialtacht na réaltaí atá ag dul in olcas ar aghaidh ag cur isteach ar an bpobal eolaíoch.

Ceisteanna Coitianta

C: Conas a d'aimsigh na heolaithe na réaltaí a bhí ag dul as oifig?



F: Breathnaíodh na réaltaí ar dtús i 1952 le linn suirbhé a rinneadh ag réadlann taighde réalteolaíoch Palomar i gCalifornia.

C: Cad ba chúis le cealú na dtrí réalta?



A: Tá roinnt teoiricí molta, lena n-áirítear maolú tapa, seachmaill a spreagtar le maighnéadar, nó easpa réaltaí ar fad mar gheall ar dheannach radaighníomhach.

C: An bhfuil aon cheann de na teoiricí cruthaithe?



A: Níor chinn saineolaithe go cinntitheach an fhírinne i measc na dteoiricí molta. Tá an rúndiamhra a bhaineann leis na réaltaí imithe gan réiteach fós.

C: Cad iad na mínithe eile a breithníodh?



A: Cé go bhfuil an-tóir ar na teoiricí illusion maighnéadaithe tapa agus maighnéadair-spreagtha, d'fhéadfadh féidearthachtaí eile teacht chun cinn de réir mar a leanann eolaithe ag déanamh anailíse ar na sonraí.

C: An bhfuil aon fhianaise ann chun tacú leis an teoiric deannaigh radaighníomhach?



A: Faoi láthair, níl aon fhianaise nithiúil ag tacú leis an hipitéis deannaigh radaighníomhach. Tá gá le himscrúdú breise chun a chreidiúnacht a chinntiú.