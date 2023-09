Breathnaíonn réalteolaithe Tonnta Raidió ó Supernova Chineál Ia den Chéad Uair

Tá fionnachtain gan fasach déanta ag réalteolaithe trí thonnta raidió a astaítear ó ollnóva de Chineál Ia a bhrath. Nochtann an bhreathnóireacht cheannródaíoch seo léargais nua ar nádúr na bpléascanna corracha bána agus ar a dtimpeallachtaí saibhir héiliam.

Is pléascanna núicléacha iad ollnóvae de Chineál Ia a tharlaíonn i réaltaí beaga bána. Úsáideann réalteolaithe iad go forleathan chun achair chosmeolaíochta a thomhas agus chun staidéar a dhéanamh ar leathnú na Cruinne. Mar sin féin, ní thuigtear go hiomlán an mheicníocht chruinn atá taobh thiar d'ollnóvae Cineál Ia. Creidtear go spreagtar an pléascadh ag mais-fhreastalaí ó réalta chompánach, áit a bhfuil an t-ábhar fabhraithe comhdhéanta go príomha de hidrigin. Mar sin féin, bhí sé hipitéiseach freisin go bhféadfadh abhaic bhána héiliam a charnadh ó réalta chompánach a bhí tar éis a ciseal seachtrach hidrigine a chailleadh cheana féin.

Ceann de na rúndiamhra a bhaineann le pléascanna corracha bána is ea iompar an ábhair a baineadh as an réalta chompánach. Ní thiteann an t-ábhar go léir ar an dwarf bán; cruthaíonn cuid de scamall d’ábhar imthoisceach timpeall an chórais réalta dhénártha. Bhíothas ag súil go spreagfadh tonnta turrainge ón bpléasc a thaistealaíonn tríd an ábhar imbhalla seo adaimh agus go n-astú tonnta raidió láidre dá bharr. In ainneoin go leor breathnuithe ar ollnóva de Chineál Ia a tharla laistigh de néal d’ábhar imthoisc, níor braitheadh ​​astuithe tonnta raidió go dtí seo.

Bhreathnaigh foireann idirnáisiúnta taighdeoirí, lena n-áirítear baill ó Ollscoil Stócólm agus Réadlann Náisiúnta Réalteolaíoch na Seapáine, ollnóva de Chineál Ia a phléasc in 2020. Fuair ​​siad amach go raibh an ollnóva seo timpeallaithe ag ábhar imthoiseach comhdhéanta go príomha de héiliam. Ina theannta sin, d'éirigh leo tonnta raidió a bhrath ón ollnóva. Agus neart na dtonnta raidió breathnaithe á gcur i gcomparáid le samhlacha teoiriciúla, chinn na taighdeoirí go raibh an dwarf bán ag fabhrú ábhar ag ráta thart ar 1/1000 mais na Gréine in aghaidh na bliana. Is é seo an chéad ollnóva de Chineál Ia dearbhaithe a spreag oll-fhreastalaí ó réalta chompánach le ciseal seachtrach comhdhéanta go príomha de héiliam.

Táthar ag súil go méadóidh fionnachtain tonnta raidió ón ollnóva seo de Chineál Ia atá saibhir le héiliam ár dtuiscint ar mheicníocht an phléasctha agus ar na coinníollacha roimh ollnóva de Chineál Ia. Tá sé beartaithe ag an bhfoireann taighde leanúint ar aghaidh ag cuardach astuithe raidió ó ollnóvae eile de Chineál Ia chun léargas breise a fháil ar an éabhlóid as a dtagann na himeachtaí pléascacha seo.

