Modh Nua chun Ráta Leathnaithe na Cruinne a Thomhas

Tá réalteolaithe ó Institiúid Niels Bohr ag moladh modh nua chun aghaidh a thabhairt ar easaontais maidir le ráta leathnaithe na Cruinne a thomhas. Is coincheap bunúsach sa chosmeolaíocht é leathnú na Cruinne, agus tá sé ríthábhachtach an ráta seo, ar a dtugtar tairiseach Hubble, a thomhas go cruinn chun ár dtuiscint ar an gcosmas.

Faoi láthair, úsáidtear dhá mhodh bunscoile chun an ráta leathnaithe a thomhas, ach soláthraíonn siad torthaí beagán difriúil. Mar gheall ar an neamhréireacht seo, ar a dtugtar an “trioblóid Hubble,” tá réaltfhisiceoirí ag cuardach cur chuige eile.

Molann na taighdeoirí go n-úsáidfí kilonovae, pléascanna mar thoradh ar chumasc na réaltaí neodrón, mar mhodh chun achair go réaltraí a thomhas. Tá Kilonovae thar a bheith siméadrach, agus cuireann a simplíocht ar chumas na réalteolaithe an méid solais a astaíonn siad a bhaint amach. Trí chomparáid a dhéanamh idir an lonrachas seo agus an méid solais a shroicheann an Domhan, is féidir le taighdeoirí an t-achar go réaltraí ina bhfuil cilenóva a ríomh.

Tá buntáistí éagsúla ag baint leis an modh nua seo thar na modhanna traidisiúnta. Mar shampla, ní éilíonn sé calabrú réaltaí eile, amhail Cepheids, chun faid a chinneadh. Rinne na taighdeoirí an modh seo a thástáil ag baint úsáide as kilonova a thángthas air in 2017 agus fuair siad tairiseach Hubble níos gaire don mhodh radaíochta cúlra.

Cé go bhfuil na réamhthorthaí seo tuar dóchais inti, tá gá le níos mó cásanna le haghaidh bailíochtaithe. Mar sin féin, má réitíonn modh kilonova trioblóid Hubble go rathúil, d'fhéadfadh sé dul chun cinn a sholáthar inár dtuiscint ar leathnú na Cruinne.

– Ollnóva: Pléasc réaltach a tharlaíonn le linn na gcéimeanna deiridh d’éabhlóid ollréalta.

– Radaíocht chúlra chosmaí: An radaíocht iarmharach ón mBlascaod Mór, a théann tríd an gCruinne ar fad.