Poitéinseal Teicneolaíochta CRISPR i dTaighde Neamhord Géiniteach a Dhíghlasáil

Tá teicneolaíocht CRISPR tagtha chun cinn mar uirlis úrnua i staidéar a dhéanamh ar neamhoird ghéiniteacha, le siondróm scriosadh 22q11.2 mar phríomhshampla. Mar thoradh ar an siondróm seo, arb é is sainairíonna é scriosadh deighleog bheag DNA ar chrómasóim 22, bíonn laguithe éagsúla forbartha agus cognaíocha ann. Cé gur úsáideadh samhlacha cealla in vitro go traidisiúnta chun ról na ngéinte i ngalar a imscrúdú, tá teorainneacha acu maidir le castachtaí neamhoird ghéiniteacha in orgánaigh bheo a ghabháil. Cuir isteach teicneolaíocht CRISPR.

Cuireann CRISPR–Cas9, uirlis chumhachtach eagarthóireachta géinte, ar chumas eolaithe athruithe beachta a dhéanamh ar DNA orgánaigh. Trí dhíriú ar chealla sonracha i lucha, is féidir le taighdeoirí CRISPR a úsáid chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag sócháin géine ar fhorbairt agus ar fheidhmiú na gceall sin. Rinne staidéar le déanaí le Santinha et al., a foilsíodh in Nature, taighde ar fheidhmiú CRISPR-Cas9 agus staidéar á dhéanamh ar na géinte a bhaineann le siondróm scriosta 22q11.2.

D’úsáid an fhoireann taighde teicníocht ar a dtugtar AAV-Perturb-seq, a chomhcheanglaíonn eagarthóireacht ghéine CRISPR le seicheamhú RNA aon núicléas chun anailís a dhéanamh ar na hathruithe tras-scríobhacha de bharr sócháin géine i gcealla aonair. Tríd an modh seo, thángthas sa staidéar ar léargais nua ar na géinte a bhaineann le siondróm scriosta 22q11.2. Trí phróifílí slonn géine na ngnáthcheall a chur i gcomparáid leo siúd a chothaíonn sócháin ghéine ar leith, d’aithin na taighdeoirí na géinte a raibh baint acu le forbairt agus feidhmiú na gceall a raibh tionchar orthu.

Léiríonn an taighde ceannródaíoch seo an poitéinseal urghnách atá ag teicneolaíocht CRISPR chun ár dtuiscint ar neamhoird ghéiniteacha a chur chun cinn. Trí imscrúdú a dhéanamh ar fheidhm ghéine in orgánaigh bheo, faigheann eolaithe tuiscint níos cuimsithí agus níos cruinne ar conas a chuireann sócháin géine le galair. Tá impleachtaí suntasacha ag na torthaí seo maidir le diagnóis agus cóireáil siondróm scriosta 22q11.2. Trí na géinte sonracha a bhaineann leis an neamhord a shainaithint is féidir teiripí spriocdhírithe a fhorbairt atá dírithe ar na mínormáltachtaí géiniteacha bunúsacha a cheartú.

Mar fhocal scoir, tá teicneolaíocht CRISPR tar éis staidéar a dhéanamh ar fheidhm ghéine a réabhlóidiú, go háirithe i neamhoird ghéiniteacha mar shiondróm scriosta 22q11.2. Trí leas a bhaint as cumhacht na huirlise eagarthóireachta géine seo, is féidir le heolaithe a dtuiscint ar an ról a imríonn géinte i ngalar a fheabhsú agus an bealach a réiteach do chóireálacha níos éifeachtaí sa todhchaí.

Eochairfhocail: CRISPR, feidhm ghéine, siondróm scriosta 22q11.2, neamhoird ghéiniteacha, samhlacha cille in vitro, CRISPR-Cas9, eagarthóireacht géine, DNA, crómasóim 22, lagú forbraíochta, laguithe cognaíocha, AAV-Perturb-seq, seicheamhú RNA aon núicléas , sócháin géine, próifílí léiriú géine, diagnóis, cóireáil.

Foinse: Santinha, A., Domingues, S., & Pena, M. et al. (2021). Ceistiú trasghníomhaithe ar fud an ghéinóim CRISPR–Cas9 ar eilimintí DNA rialála. Dúlra, 598(7879), 666-670.