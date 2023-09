Mótair Baictéaracha a Thuiscint: Impleachtaí do Nanamachines Éifeachtacha

Tá fionnachtana suntasacha déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Nagoya, Ollscoil Osaka, agus Institiúid Bitheolaíochta agus Teicneolaíochta Nagahama maidir le locomotion na baictéir agus a n-iarratas féideartha i bhforbairt nanamachines. D’aithin an fhoireann, faoi stiúir an Ollaimh Emeritus Michio Homma agus an tOllamh Seiji Kojima, ról an mhóilín FliG sa chiseal bratach, nó “mótair,” na mbaictéar.

Tá rotor agus stator ag an mótar flagellar i mbaictéir. Feidhmíonn an stator mar an t-inneall, agus rothlaíonn an rotor bunaithe ar tharchur uainíochta an statóra. Ligeann an meicníocht seo do bhaictéir bogadh ar aghaidh nó ar ais. Rialaíonn an fáinne C, coimpléasc próitéine, an ghluaisne seo. Feidhmíonn an móilín FliG laistigh den fháinne C mar chlutch, rud a éascaíonn an t-athrú idir gluaiseacht ar aghaidh agus ar gcúl.

Rinne na taighdeoirí imscrúdú ar an tsóiteáin G215A den mhóilín FliG, rud a fhágann rothlú buan deiseal an mhótair. Tríd an staidéar a rinne siad, fuair an fhoireann amach go bhfuil athruithe ar struchtúr FliG agus idirghníomhú na móilíní uisce timpeall air freagrach as an ngluaisne deiseal. Tarlaíonn na hathruithe seo freisin i ngnáthfhoirm FliG nuair a rothlaíonn sé deiseal. Cuireann na difríochtaí struchtúracha ar chumas na mbaictéar aistriú idir gluaiseacht ar aghaidh agus ar gcúl mar fhreagra ar a dtimpeallacht.

Is dul chun cinn é tuiscint a fháil ar airíonna fisiceacha an phróitéin FliG maidir le meicníocht mhóilíneach an aistrithe rothlacha i mótair a thuiscint. Réitíonn na torthaí an bealach chun dlúth-mhótair a fhorbairt le héifeachtúlacht chomhshó fuinnimh níos airde. Is féidir an t-eolas seo a chur i bhfeidhm maidir le dearadh nanamachines saorga a bhfuil smacht beacht acu ar a n-uainíocht. Tá an cumas ag na dul chun cinn seo réimsí éagsúla a réabhlóidiú, mar leigheas agus dearadh na beatha saorga.

Is céim shuntasach chun tosaigh é an staidéar, a foilsíodh in iScience, maidir lenár dtuiscint ar mhótair bhaictéaracha agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu maidir le forbairt nanamachines níos éifeachtaí. Osclaíonn sé bealaí nua taighde sa nanaitheicneolaíocht agus san innealtóireacht, ag tairiscint féidearthachtaí spreagúla le haghaidh dul chun cinn teicneolaíochta amach anseo.

