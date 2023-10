Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Stáit Ohio maidir le modh a aimsiú chun naisc láidre “ceimiceáin go deo” nó PFAS (substaintí polyfluoralkyl) a bhriseadh síos. Faightear na ceimiceáin tocsaineacha seo go coitianta i míreanna laethúla mar earraí cócaireachta, cosmaidí, agus cumhdaigh bia agus cuireann siad rioscaí sláinte féideartha don duine.

Faoi stiúir an Ollaimh Linda Weavers, bhain an fhoireann taighde úsáid as teicneolaíocht ultrafhuaime chun tonnta fuaime a astú ag minicíocht ultrasonaic. Chruthaigh na tonnta fuaime seo boilgeoga bídeacha ar a dtugtar “seomraí dócháin,” a shroich teochtaí 10,000 Kelvin. Bhris an próiseas seo, ar a dtugtar díghrádú ultrasonaic, go héifeachtach na bannaí fluairín láidre de mhóilíní PFAS i gcomhdhúile níos lú.

Bhí deacrachtaí ag modhanna cóireála roimhe seo na comhdhúile níos lú de PFAS a bhriseadh síos. Mar sin féin, bhí an teicníc cinn seo ag baint úsáide as teicneolaíocht ultrafhuaime níos éifeachtaí chun na comhdhúile níos lú a dhíghrádú, mar a breathnaíodh thar thréimhse trí huaire.

Dhírigh na taighdeoirí a gcuid iarrachtaí ar screamhuisce a bhí éillithe le cúr comhraicthe dóiteáin, áit a bhfuil éilliú PFAS i réim. Léirigh na torthaí go ndearna na comhdhúile níos lú díghrádú i bhfad níos tapúla ná na cinn níos mó, rud a léiríonn acmhainneacht na teicneolaíochta ultrafhuaime mar chur chuige níos éifeachtaí agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol chun éilliú PFAS a dhíchur.

Cé go bhfuil gealltanas ag baint leis an bhfionnachtain seo, tugann an tOllamh Weavers foláireamh gur tasc casta fós é díothú iomlán na “ceimiceán go deo” ón gcomhshaol. Tá substaintí PFAS forleatach, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach iad a dhíchur. Mar sin féin, creideann sí go bhféadfadh an teicneolaíocht ultrafhuaime seo a bheith mar thoradh ar fhorbairt feistí beaga scagacháin uisce ard-fhuinnimh is féidir a úsáid i dtithe laethúla.

Tugann an taighde, a foilsíodh in The Journal of Physical Chemistry A, léargais nua ar chomhsheasmhacht PFAS sa chomhshaol a chomhrac. Tá gá le tuilleadh taighde chun teacht ar bhealach inmharthana go heacnamaíoch leis an teicneolaíocht seo a chur i bhfeidhm ar scála níos mó, leis an aidhm láithreacht “ceimiceáin go deo” a laghdú agus sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint.

