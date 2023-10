Lunar Lander Astrobotic le pléascadh ar roicéad Vulcan Centaur de chuid ULA

Tá an chuideachta aeraspáis atá lonnaithe i Pittsburgh, Astrobotic, réidh le stair a bhaint amach nuair a sheolfar a chéad lander gealaí, a iompróidh roicéad nua Vulcan Centaur de chuid United Launch Alliance (ULA). D’fhógair Príomhfheidhmeannach ULA, Tory Bruno, le linn Chruinniú Mullaigh na Comhairle Feidhmiúcháin Teicneolaíochta CNBC go bhfuil an seoladh sceidealta idir 24 Nollaig agus 26 Nollaig.

Beidh Lander robotic Astrobotic's Peregrine ar bord an roicéad, chomh maith le pálasta ó Celestis, cuideachta a úsáideann seirbhísí seolta chun iarsmaí créamtha a sheoladh isteach sa spás mar chuimhneachán. Tá an seoladh mar chuid de chonradh $79.5 milliún a bhronn NASA ar Astrobotic in 2019 tríd an tionscnamh Seirbhísí Pá-Ualach Lunar Tráchtála. Tá sé mar aidhm ag an misean ualach pá eolaíoch a sheachadadh chuig réigiúin thuaidh na gealaí thar ceann na gníomhaireachta spáis.

De réir Bruno, roghnaíodh an dáta seolta sonrach mar gheall ar chúinsí eolaíocha a bhaineann le meicnic fithiseach. Éilíonn riachtanais mhisin Astrobotic coinníollacha soilsithe rialaithe go cúramach agus cumarsáid raidió leanúnach leis an Líonra Deep Space. Cuireann na fachtóirí seo srian ar an bhfuinneog seolta go díreach cúpla lá gach mí.

Ní raibh an turas go dtí an chloch mhíle seo gan dúshláin. Rinneadh an fógra tosaigh ar ULA mar sholáthraí seolta in 2019, le dáta seolta pleanáilte do 2021. Mar sin féin, ba chúis le moilleanna teicniúla leis an roicéad Vulcan, mar shampla an pléascadh céim uachtarach le linn tástála ag Marshall Space Eitilte Center NASA i mí an Mhárta, deacrachtaí. . Tharla moilleanna breise mar gheall ar theagmhais tástála innill roicéad a bhain le hinnill BE-4 Blue Origin. In ainneoin na gcruachás seo, tá ULA muiníneach go gcríochnóidh siad tástáil agus cáilíocht na céime uachtaracha Vulcan i mí na Samhna.

Tá an chéad mhisean seo, ar a dtugtar Deimhniú-1, ar cheann de dhá eitilt deimhnithe a theastaíonn ón Spáis. Beidh an seoladh ar siúl ó Choimpléasc Seoladh 41 ag Stáisiún Fórsa Spáis Cape Canaveral i Florida. Tá pleananna uaillmhianacha ag ULA chun deireadh seolta an Vulcan a mhéadú, agus é mar aidhm seoladh amháin gach coicís faoi lár na bliana 2025. Tá an chuideachta ag súil go dtiocfaidh éileamh ar a seirbhísí seolta ó chustaiméirí rialtais agus tráchtála araon, agus éacht suntasach é an bua conartha le déanaí ó Amazon chun cuid dá mega-réaltbhuíon idirlín satailíte Kuiper a sheoladh.

