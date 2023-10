Lunar Lander Astrobotic le seoladh ar Vulcan Centaur Rocket ULA

Tá an chuideachta Astrobotic, atá lonnaithe i Pittsburgh, ag ullmhú do sheoladh ard-réamh-roicéad Vulcan Centaur de chuid United Launch Alliance (ULA) a bhfuil súil leis dá gcéad lander gealaí. Dhearbhaigh Príomhfheidhmeannach ULA, Tory Bruno, go bhfuil an seoladh sceidealta le bheith ar siúl idir 24 Nollaig agus 26 Nollaig, rud a léiríonn cloch mhíle shuntasach do chuideachtaí agus don tionscal spáis ina iomláine.

Tá an seoladh atá le teacht ina chuid lárnach de mhisean Astrobotic chun pálasta eolaíochta a sheachadadh chuig réigiún thuaidh na Gealaí. Beidh acmhainn pálasta de 120 cileagram ag an long tuirlingthe Peregrine robotic, arna fhorbairt ag Astrobotic, agus tacóidh sé le tionscnamh Seirbhísí Pá-Ualach Lunar Tráchtála NASA. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo forbairt taiscéalaíochta gealaí a spreagadh trí chomhpháirtíocht le cuideachtaí príobháideacha.

I gcomhoibriú ceannródaíoch, beidh ualach pálasta ó Celestis, cuideachta atá tiomnaithe do chodanna beaga d’iarsmaí créamtha a sheoladh chuig an spás mar sheirbhís cuimhneacháin, le feiceáil i dtuirlingeoir Astrobotic’s Peregrine. Cuireann an chomhpháirtíocht uathúil seo gné thorthúil leis an misean agus leagann sí béim ar an aitheantas méadaitheach don spás mar chríoch deiridh do chuimhní cinn an duine.

Cé go bhfuil an fhuinneog seolta ag an am céanna Oíche Nollag, leagann Príomhfheidhmeannach ULA, Tory Bruno, i bhfios go láidir go bhfuil an t-am bunaithe ar ríomhanna mionchruinne eolaíocha. Éilíonn riachtanais an mhisin rialú cúramach ar choinníollacha soilsithe agus an gá atá le cumarsáid raidió leanúnach leis an Líonra Deep Space. Cuireann na fachtóirí seo teorainn leis an bhfuinneog seolta go cúpla lá in aghaidh na míosa, rud a fhágann go bhfuil seoladh Oíche Nollag níos suntasaí fós.

Tháinig bacanna teicniúla ar ULA maidir le forbairt roicéad ardleibhéil Vulcan Centaur. Mar sin féin, tá an chuideachta fós tiomanta do na caighdeáin sábháilteachta agus feidhmíochta is fearr a chinntiú. Is cloch mhíle ríthábhachtach é an seoladh atá le teacht do ULA, toisc go bhfuil sé ar cheann de dhá eitilt deimhnithe a theastaíonn chun riachtanais dhianfhórsa Spáis na Stát Aontaithe a chomhlíonadh.

Tá an seoladh sceidealta le bheith ar siúl ag Coimpléasc Launch 41 ag Stáisiún Fórsa Spáis Cape Canaveral i Florida. Tá pleananna uaillmhianacha ag ULA don todhchaí, agus é mar sprioc deireadh seolta roicéad Vulcan Centaur a mhéadú go dtí seoladh amháin gach coicís faoi lár na bliana 2025. Táthar ag súil go dtiocfaidh an t-éileamh méadaithe seo ó chustaiméirí rialtais agus tráchtála araon, de réir mar a leanann ULA ag fáil conarthaí agus comhpháirtíochtaí le príomhpháirtithe sa tionscal.

Réitíonn an chéad seoladh gealaí ag Astrobotic, i gcomhpháirtíocht le ULA, an bealach le haghaidh taiscéalaíochta spáis sa todhchaí agus cuireann sé peirspictíocht uathúil ar fáil ar thábhacht Oíche Nollag mar dháta seolta. Léiríonn sé an cumas urghnách atá ag cuideachtaí príobháideacha chun tacú le taighde eolaíoch, ómós a thabhairt dá ngaolta, agus teorainneacha na taiscéalaíochta daonna a bhrú thar an Domhan.

CC

1. Cad é an chéad lander gealaí Astrobotic?

Is spásárthach róbait é an chéad lander gealaí Astrobotic, darb ainm Peregrine, atá deartha chun pálasta eolaíochta a sheachadadh chuig réigiún thuaidh na gealaí. Tá sé tuairim is sé throigh ar airde, ocht dtroigh ar leithead, agus cumas pálasta 120 cileagram aige.

2. Cad é cuspóir an mhisin?

Tá sé mar aidhm ag an misean tacaíocht a thabhairt do thionscnamh Seirbhísí Pá-Ualach Lunar Tráchtála NASA trí uaslódálacha eolaíocha a sheachadadh chuig an nGealach. Ina theannta sin, tá comhpháirtíocht uathúil sa mhisean le Celestis, cuideachta a sheolann codanna beaga d’iarsmaí créamtha chuig an spás mar sheirbhís chuimhneacháin.

3. Cén fáth a bhfuil an seoladh sceidealta Oíche Nollag?

Cinntear an fhuinneog seolta ag ceanglais mhisin a éilíonn coinníollacha soilsithe rialaithe go cúramach agus cumarsáid raidió leanúnach. Mar thoradh ar na srianta seo bíonn cúpla lá seolta ar fáil gach mí, ceann acu ar Oíche Nollag.

4. Cad iad na bacainní a tháinig ar ULA?

Bhí moill theicniúil ar ULA maidir le forbairt a roicéad Vulcan Centaur, lena n-áirítear teagmhais a bhain le pléascadh ardchéime le linn tástála agus pléascadh eile le linn tástála innill roicéad. Mar sin féin, tá ULA tiomanta i gcónaí do na caighdeáin sábháilteachta agus feidhmíochta is fearr a chinntiú.

5. Cá bhfuil an seoladh ar siúl?

Tá an seoladh le bheith ar siúl ag Coimpléasc Launch 41 ag Stáisiún Fórsa Spáis Cape Canaveral i Florida.

Foinsí: NASA ([URL an fhearainn]), Cruinniú Mullaigh na Comhairle Feidhmiúcháin Teicneolaíochta CNBC ([URL fearainn])