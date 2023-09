Buaiteoirí agus Cailliúnaithe Aghaidhe Daonra Éan sa Ríocht Aontaithe de réir mar a Leanfaidh Athrú Aeráide

Tá daonraí éan sa RA ag dul faoi athruithe suntasacha mar gheall ar thionchar an athraithe aeráide, dar le heolaithe. Cé go bhfuil roinnt speiceas faoi bhláth, tá laghdú mór i ndán do roinnt eile.

Tá cailliúint gnáthóg nádúrtha, úsáid lotnaidicídí, agus patrúin aimsire athraitheacha ag cur le meath na speiceas éan sa Bhreatain. Tuairiscíonn Iontaobhas na Breataine um Éaneolaíocht go bhfuil laghdú 73 milliún tagtha ar líon na n-éan fiáin ó 1970 i leith.

Tá dúshláin roimh éin imirceacha, go háirithe, agus iad ag dul i ngleic le coinníollacha aimsire foircneacha ar ilchríocha éagsúla. Aibhsíonn an Dr Dave Leech, Ceannaire fáinne ag Iontaobhas na Breataine um Éaneolaíocht, athrú aeráide mar bhrú mór ar éin imirceacha. Ní mór dóibh coinníollacha aeráide a chur san áireamh, ní hamháin ina gcuid tailte pórúcháin ach freisin ina limistéir gheimhrithe agus sna réigiúin a dtéann siad tríothu le linn imirce.

Tá roinnt speiceas ag dul in oiriúint don aeráid athraitheach. Mar shampla, tá giolcacha ag baint leasa as samhraí níos faide agus níos teo trí níos mó sliocht a tháirgeadh. Ar an gcaoi chéanna, tá speicis ar nós an choiléar Cetti ag leathnú a raon ó thuaidh.

Mar sin féin, tá speicis eile, lena n-áirítear an chuach agus an giolc saileach, ag streachailt le dul i ngleic de réir mar a théann an aeráid. Tá sé deacair ag cuacha, a chaitheann a samhraí sa RA, a mbealach a dhéanamh ar ais ón Afraic mar gheall ar easpa bia agus laghdú ar an líon.

Is cúis mhór imní do dhíograiseoirí éan agus do chaomhnóirí araon é an laghdú ar dhaonraí éan. D’fhéadfadh tionchar as cuimse a bheith ag cailliúint speiceas íocónach mar an chuach agus an tromluí ar na glúnta atá le teacht, b’fhéidir nach mbeadh deis acu riamh a gcuid glaonna uathúla a chloisteáil.

Mar sin féin, tá díograiseoirí éan fós dóchasach go bhféadfadh athrú aeráide teacht chun cinn speiceas nua sa RA. Mar shampla, tá speicis ar nós an stilt eite dhubh agus an beach-ithe, nach bhfacthas go hannamh ar chladach na Breataine roimhe seo, ag baint sult as lucht faire éan anois.

Trí bhailiú sonraí agus monatóireacht fhairsing, tá súil ag eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar thionchair an athraithe aeráide ar dhaonraí éan agus straitéisí a fhorbairt chun na hathruithe sin a mhaolú.

