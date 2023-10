An Réimse a Chur Chun Cinn: Braiteoirí Boga a Méadaíonn na Féidearthachtaí i Róbataic agus Próistéitic

Tá braiteoir bog úrnua, bog, solúbtha agus thar a bheith íogair, arna chomhfhorbairt ag taighdeoirí ó Ollscoil British Columbia (UBC) agus Honda, ar tí réimsí na róbataic agus na próistéitic a réabhlóidiú. Cuireann an braiteoir nuálaíoch seo, nuair a chuirtear i bhfeidhm é ar dhromchla na n-arm próstéiseach nó na géaga róbatacha, íogaireacht tadhaill agus oirfidigh, rud a chuireann ar chumas meaisíní tascanna casta a dhéanamh gan stró. Ina theannta sin, cuireann a uigeacht cosúil le craiceann chun cinn idirghníomhaíochtaí níos sábháilte agus níos réadúla idir daoine agus róbait, ag cothú leibhéil mhéadaithe muiníne agus comhoibrithe.

Tá raon suntasach cumas ag an braiteoir bog, a rinneadh mar chuid d'obair cheannródaíoch dochtúireachta an Dr. Mirza Saquib Sarwar san innealtóireacht leictreach agus ríomhaireachta ag dámh na heolaíochta feidhmeacha ag UBC. Trí chineálacha éagsúla fórsaí a bhrath, cuireann an braiteoir ar chumas airm phróistéiteacha agus róbataice freagairt do spreagthaigh thadhlacha le cruinneas agus míne eisceachtúil. Is féidir rudaí íogair ar nós uibheacha nó spéaclaí uisce a thuiscint agus a ainliú go muiníneach anois gan riosca damáiste nó timpistí.

Tá an braiteoir comhdhéanta go bunúsach de rubar silicone - ábhar a úsáidtear go coitianta i bpictiúrlanna chun éifeachtaí craiceann den saol a chruthú - déantar an braiteoir a innealtóireacht go cúramach chun na tréithe buckling agus rocach atá i gcraiceann an duine a mhacasamhlú. Trí leas a bhaint as réimsí leictreacha laga, cosúil leis na cinn a fhaightear ar scáileáin tadhaill, is féidir leis an braiteoir rudaí a bhrath i bhfad i gcéin agus ag an am céanna fórsaí a bhrath isteach agus feadh a dhromchla. Tá an teaglaim uathúil seo ríthábhachtach maidir le hidirghníomhaíochtaí daonna-robot, a chuireann ar chumas robots oibriú go sábháilte agus go héifeachtach i ngaireacht do dhaoine.

Tá teicneolaíocht phraiticiúil agus inscálaithe tagtha chun cinn mar gheall ar na hiarrachtaí comhoibritheacha idir UBC agus institiúid taighde Frontier Robotics Honda. Ceadaíonn próiseas monaraithe simplí an braiteora scalability éasca, rud a fhágann gur féidir limistéir mhóra dromchla a chlúdach agus cainníochtaí fairsinge a tháirgeadh. Dearbhaíonn an Dr John Madden, duine atá chun tosaigh sa staidéar agus ollamh le hinnealtóireacht leictreach agus ríomhaireachta ag UBC, go bhfuil braiteoirí agus intleacht shaorga ag athrú róbait go tapa ina n-eintitis níos cumasaí agus níos saolta. Mar sin féin, tá go leor spáis ann fós le haghaidh fáis.

Mar a thugann an Dr Madden le fios, tá i bhfad níos mó cumais braite ag craiceann an duine ná mar a cheadaíonn an teicneolaíocht reatha. Tá iarrachtaí taighde dírithe ar an mbearna seo a líonadh trí bhraiteoirí a bheachtú tuilleadh chun aithris a dhéanamh ar intricaíochtaí na dteagmháil daonna, lena n-áirítear brath teochta agus fiú measúnú damáiste. Ina theannta sin, beidh ról lárnach ag comhtháthú na hintleachta saorga maidir le cuidiú le robots faisnéis céadfach ábhartha a chur in ord tosaíochta agus freagairt di. Ní mór forbairt braiteoirí ardleibhéil agus éabhlóid na hintleachta saorga a dhéanamh i dteannta a chéile, ag múnlú todhchaí ina mbeidh róbait in aontíos le chéile agus ag comhoibriú le daoine.

Cad é cuspóir an bhraiteora bog a d'fhorbair taighdeoirí UBC agus Honda?

Tá an braiteoir bog deartha chun íogaireacht agus deaslámhacht tadhaill a fheabhsú in iarratais róbataic agus próstéitic. Cuireann sé ar chumas meaisíní tascanna íogair a dhéanamh agus idirghníomhú go sábháilte le daoine.

Conas a oibríonn an braiteoir bog?

Úsáideann an braiteoir réimsí leictreacha laga chun rudaí cosúil le scáileáin tadhaill a bhrath, agus tá an cumas aige fórsaí a bhrath isteach agus feadh a dhromchla. Ceadaíonn an teaglaim seo idirghníomhaíochtaí beachta agus freagrúla.

Cad iad na hábhair a úsáidtear i dtógáil an braiteora?

Tá an braiteoir comhdhéanta go príomha de rubar silicone, ábhar ildánach a bhfuil aithne air mar gheall ar a solúbthacht agus a chosúlacht le craiceann an duine.

An féidir an braiteoir bog a olltáirgeadh?

Sea, is féidir an braiteoir a dhéanamh go héasca agus a scála suas chun limistéir mhóra dromchla a chlúdach. Déanann sé seo olltáirgeadh indéanta agus osclaíonn sé an doras chun glacadh go forleathan i dtionscail éagsúla.

Conas is féidir le dul chun cinn braiteoirí agus hintleachta saorga leas a bhaint as robots?

Cuirfidh forbairtí breise i mbraiteoirí agus in intleacht shaorga ar chumas róbait castacht dteagmháil dhaonna a mhacasamhlú, lena n-áirítear brath teochta agus measúnú damáiste. Feabhsóidh an dul chun cinn seo a gcumas agus déanfaidh sé iad níos freagraí dá dtimpeallacht agus dá n-idirghníomhaíochtaí daonna.