Chris Boshuizen ag Ceiliúradh Comóradh Dhá Bhliana ar Eitiltí Spáis le Físeán Ceoil Nua

Rinne Chris Boshuizen, comhbhunaitheoir agus príomhoifigeach teicneolaíochta Planet Labs, ceiliúradh le déanaí ar chomóradh dhá bhliain a chuairte ar an spás nuair a scaoileadh físeán ceoil spreagúil. Feidhmíonn an físeán mar ómós dá thaithí stairiúil ar spáseitilt Blue Origin.

I mí Dheireadh Fómhair 2021, thug Boshuizen faoi thuras a rinne é ar an tríú hAstráile chun dul isteach sa spás amuigh. Tá tábhacht nach beag ag an eitilt, a chuimsigh daoine suntasacha ar nós comhbhunaitheoir Medidata Solutions agus comh-POF Glen de Vries, Audrey Powers de chuid Blue Origin, agus an t-aisteoir clúiteach William Shatner ar clú “Star Trek”, do Boshuizen.

Ní hamháin go ndéanann an físeán ceoil comóradh ar a chloch mhíle ach léiríonn sé taobh ealaíne Boshuizen freisin. Tarraingíonn radharcanna agus aeistéitic na bhfíseán do lucht féachana, ag tabhairt peirspictíocht uathúil ar thuras Boshuizen agus é ag iniúchadh an cheoil mar mhodh léirithe.

Tagann an ceiliúradh seo ag am nuair a leanann tábhacht na taiscéalaíochta spáis ag méadú. Tá taithí Boshuizen ina inspioráid do spásairí agus do dhíograiseoirí araon. Treisíonn sé an smaoineamh nach mbaineann taisteal spáis le dul chun cinn agus fionnachtain eolaíoch amháin, ach freisin le fás pearsanta agus féinléiriú.

Léiríonn eisiúint an fhíseáin ceoil buanna ilghnéitheacha Boshuizen agus a chumas chun teorainneacha a shárú. Tríd a phaisean don taiscéalaíocht spáis a chomhcheangal lena chumas ealaíne, seachadann Boshuizen teachtaireacht chumhachtach faoi na féidearthachtaí gan teorainn a bhíonn ann nuair a chuimsíonn duine a gcuid paisin agus aisling.

Tríd is tríd, ní hamháin go gceiliúrann físeán ceoil nua Chris Boshuizen a thuras dochreidte chuig an spás ach feidhmíonn sé freisin mar mheabhrúchán ar chumhacht claochlaitheach na taiscéalaíochta agus ar an tábhacht a bhaineann le paisin an duine a leanúint. Is teist é ar chumas an spioraid dhaonna airde nua a bhaint amach, go figiúrach agus go litriúil.

Foinsí:

– Chris Boshuizen / Dr Chrispy físeán ceoil

– Spáseitilt Bhunús Gorm