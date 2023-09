Pátrúin Chothaithe Corrúla na bPoll Dubha agus Iompar Aisteach na gCeasar Athraitheacha

D'fhéadfadh múnla 3D le déanaí de phatrún beathaithe poll dubh solas a chaitheamh ar iompar mistéireach na gcuasairí atá ag athrú cuma. Murab ionann agus an chuid is mó de réaltraí a fhorbraíonn go mall, tá an cumas uathúil ag cuasáir a bhfuil cuma athraitheach orthu a gcuid scairdeanna radaíochta a chur ar siúl agus a mhúchadh laistigh de roinnt blianta nó fiú míonna, rud a mheallann na réaltfhisiceoirí ó aimsíodh iad in 2014.

Tá Quasars, nó foinsí raidió gar-réaltach, i lár na réaltraí óga agus astaíonn radaíocht 27 trilliún uair níos gile ná ár nGrian. Is éard atá iontu ná poll dubh ollmhór agus a diosca breisithe, arb é mais sclóine gáis agus deannaigh é a ídíonn an poll dubh.

Ghlac samhlacha roimhe seo leis go bhfithisíonn ábhar sa diosca breisithe an poll dubh ar bhealach ordúil, cosúil le huisce ag dul síos draein. Creideadh go dtógfadh an próiseas seo na mílte bliain nó níos mó. Mar sin féin, thug an staidéar le déanaí a rinne an réaltfhisiceoir Nick Kaaz in Ollscoil Northwestern dúshlán don toimhde seo.

Chruthaigh an fhoireann samhail ríomhaire 3D de pholl dubh rothlach a bhí mí-ailínithe lena diosca breisithe, rud a d'eascair feiniméin gan choinne. Seachas a bheith ag iompar mar bhonn píotsa sníomh, d'imigh an diosca breisithe agus stróic sé as a chéile, ag cruthú fo-diosca istigh agus diosca seachtrach, agus gach ceann díobh ag sníomh ag tiltí éagsúla cosúil le gíreascóip.

Ba é ba chúis leis an scoilt diosca seo ná go ndearna rothlú an phoill dhubh an spás-ama timpeall air a shaobhadh, próiseas ar a dtugtar fráma-tharraingt. Cuireann fráma-tharraingt fórsa níos láidre i bhfeidhm ar ábhar atá níos gaire don pholl dubh agus fórsa níos laige ar ábhar níos faide amach, rud a fhágann go mbrisfidh an fo-dhiosca istigh agus go n-éireoidh sé níos so-ghabhálaí do ghluaiseacht.

Cruthaíonn imbhualadh an dá dhiosca seo ar uillinneacha corracha turraingí, le sruthóirí ón diosca seachtrach ag cur báistí síos ar an bhfo-diosca istigh, ag luasghéarú an phróisis chothaithe isteach sa pholl dubh. Tiomáineann an mhais bhreise an diosca istigh i dtreo an phoill dhubh, rud a tharraingíonn gás ón réigiún seachtrach chun an réigiún istigh a athlánú.

D’fhéadfadh an tsamhail nua seo míniú a thabhairt ar an gile agus ar an maolú gasta a breathnaíodh ar chuasairí cuma athraitheacha. Ní féidir le teoiric chlasaiceach diosca an fhabhraithe éagsúlachtaí móra a chur san áireamh, ach tá na hionsamhlúcháin a rinneadh sa staidéar seo ar aon dul leis an iompar a breathnaíodh. Soláthraíonn scrios réigiúin istigh an diosca míniú féideartha ar phatrúin bheathú corrach na bpoll dubh agus a dtionchar ar iompar quasars.

Foinse: An Iris Réaltfhisiceach