Staidéar ar Réalteolaithe Turcacha NGC 2509 Braisle Oscailte ag Úsáid Sonraí Gaia

Ag baint úsáide as sonraí ó shatailít Gaia de chuid ESA, rinne réalteolaithe ó Ollscoil Iostanbúl staidéar ar bhraisle oscailte NGC 2509, ag tabhairt léargais ar a paraiméadair struchtúracha agus réaltfhisiceacha. Is grúpaí réaltaí iad cnuasaigh oscailte atá ceangailte go scaoilte dá chéile agus a fhoirmítear ón scamall móilíneach ollmhór céanna. Is braisle oscailte meánaoise é NGC 2509, atá suite i réaltbhuíon Puppis, nach ndearnadh mórán staidéir air, agus go leor dá airíonna fós neamhchinnte. Chun imscrúdú a dhéanamh ar NGC 2509, rinne na réalteolaithe anailís ar shonraí astriméadracha agus fótaiméadracha ó Scaoileadh Sonraí Gaia 3. Scar siad baill bhraisle ó réaltaí páirce agus chinn siad bunpharaiméadair NGC 2509 níos cruinne.

Fuarthas amach sa staidéar go bhfuil meánghluaiseacht chuí de -2509 agus 2.72 mais/bliain ag NGC 0.8 san dul suas ceart agus díochlaonadh, faoi seach. Is é an t-achar measta thart ar 8,200 solasbhliain, agus is dóichí go bhfuil a aois 1.5 billiún bliain. Tá ga teorann an bhraisle thart ar 16.7 solasbhliain, agus is é 0.1 mag an deargadh. Déantar miotalacht NGC 2509 a thomhas le bheith ag leibhéal 0.0152 dex, agus tá a dhlús réaltach lárnach timpeall 32.33 réalta/arcmin².

Tá sé ríthábhachtach liosta na mbraislí oscailte Réaltrach atá ar eolas a leathnú agus mionstaidéar a dhéanamh orthu chun cur lenár dtuiscint ar fhoirmiú agus ar éabhlóid ár réaltra. Cuireann an staidéar seo leis an eolas ar NGC 2509 agus cuireann sé eolas luachmhar ar fáil faoina chuid maoine. Leanfar le tuilleadh taighde agus staidéir ar bhraislí oscailte ag nochtadh níos mó faoi nádúr casta ár gcruinne.

Foinsí:

– T. Yontan et al, Paraiméadair Réaltfhisiceacha den Chnuasach Oscailte NGC 2509, arXiv (2023).

– Imscrúdaíonn réalteolaithe Turcacha braisle oscailte NGC 2509 (2023, 19 Meán Fómhair) arna aisghabháil 19 Meán Fómhair 2023 ó [foinse]