Molann Staidéar Nua go bhféadfadh Croílár an Domhain a bheith ag sceitheadh

D'aimsigh taighdeoirí taobh thiar de staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature fianaise go bhféadfadh croí an Domhain a bheith ag sceitheadh. Dhírigh an staidéar ar shreafaí laibhe ársa ó Oileán Baffin in oileánra Artach Cheanada, ina raibh na cóimheasa is airde de héiliam-3, héiliam-4, agus iseatóp neamhchoitianta eile a aimsíodh riamh i gcarraigeacha volcanacha talún.

Tugann na leibhéil ardaithe de héiliam-3 le fios go bhfuil na sreafaí laibhe ag teacht ó dhomhain laistigh de chroílár an Domhain. Cé go bhfuil an mheicníocht bheacht maidir leis an gcaoi a dtarlaíonn an sceitheadh ​​seo doiléir fós, tá hipitéis ann gur féidir le méideanna riandúile d’eilimintí neamhchoitianta, ar nós héiliam-3, sileadh amach as an gcroí agus taisteal go dromchla an Domhain.

Tógann an toradh seo ar eolas a bhí ann roimhe seo go bhfuil héiliam-3 i láthair i gcarraigeacha Inis Baffin. Mar sin féin, bhí na taighdeoirí ag iarraidh a chinneadh cé mhéad níos airde a bhí na leibhéil i gcomparáid le tuarascálacha roimhe seo, ag tacú leis an bhféidearthacht go mbeadh sceitheadh ​​croí ann.

Ar ámharaí an tsaoil, ní cosúil go bhfuil an sceitheadh ​​seo contúirteach faoi láthair. Chinn na taighdeoirí nach bhfuil go leor adaimh héiliam-3 sna carraigeacha chun bagairt a dhéanamh, agus ós rud é gur gás uasal é héiliam-3, ní idirghníomhaíonn sé go ceimiceach le heilimintí eile. Ina theannta sin, tá an limistéar ina sroicheann na sreafaí laibhe Oileán Baffin an-iargúlta, rud a laghdaíonn an baol go nochta an duine.

Ardaítear ceisteanna suimiúla faoinár dtuiscint ar oibriú inmheánach an phláinéid nuair a aimsítear sceitheadh ​​féideartha i gcroílár an Domhain. Beidh gá le tuilleadh taighde chun an rúndiamhair a bhaineann leis an bhfeiniméan seo a réiteach agus a impleachtaí do chroílár an Domhain a chinneadh.

