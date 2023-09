Buarthaí chun Cinn maidir le Misean Aditya L1 India i measc Rioscaí Stoirme Gréine

Tá scaoileadh le déanaí ag NASA d'fhíseán uafásach a thaispeánann scamall cumhachtach Aifreann na hIompartha Coróin (CME) tar éis imní a ardú faoi na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann do mhisean Aditya L1 na hIndia. Agus an Eagraíocht Indiach um Thaighde Spáis (ISRO) ag fanacht go fonnmhar le rath a misean Sun, Aditya L1, tá saineolaithe ag tarraingt comhthreomhar leis na dúshláin atá roimh mhisean Parker Solar Probe NASA.

Bhí an Parker Solar Probe de chuid NASA lárnach maidir le léargais luachmhara a sholáthar ar thionchair dhochracha stoirmeacha gréine. Tá sonraí ríthábhachtacha ar fheiniméin ghréine mar thoradh ar a dlúththeagmhálacha leis an nGrian, rud a chuidigh le tuiscint níos fearr a fháil ar a n-iarmhairtí ar an Domhan. Léiríonn tuairimí le déanaí gur féidir leis na stoirmeacha gréine seo dul i bhfeidhm ar an aeráid agus cuma na n-auoras timpeall na réigiún Polar a spreagadh.

In ainneoin gur éirigh leis stoirm chumhachtach gréine a loingseoireacht agus sonraí suntasacha gréine a bhailiú, chuir an Parker Solar Probe béim ar na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith roimh mhisin taiscéalaithe spáis. Agus Aditya L1 ar an mbealach go pointe Lagrange 1, áit a ndéanfaidh sí staidéar ar an nGrian, tá imní tagtha chun solais go bhféadfadh dúshláin chomhchosúla a bheith ann.

Tiomáineann CMEanna, brúchtaí ollmhóra ó atmaisféar seachtrach na Gréine, aimsir an spáis, rud a chuireann rioscaí do shatailítí, teicneolaíochtaí cumarsáide, agus eangacha cumhachta ar an Domhan. Bhí sé mar aidhm ag an Parker Solar Probe anailís a dhéanamh an féidir le CMEanna idirghníomhú le deannach pláinéadach agus patrúin aimsire spáis a thuar chun ár bplainéad, gníomhaíochtaí daonna agus satailítí a chosaint.

Tá ról ríthábhachtach ag deannach idirphláinéadach, a fhaightear in aice le pláinéid cosúil leis an Domhan, chun an luas a thaistealaíonn CMEanna ón nGrian go dtí an Domhan a thuiscint, rud a chumasaíonn réamhaisnéis níos cruinne ar a dtionchar. Is féidir leis na feiniméin ghréine seo deannach idirphláinéadach a dhíláithriú suas le 6 mhilliún ciliméadar ón Domhan.

Cé go bhfuil imní fós ann, tá sé ríthábhachtach roinnt príomhfhachtóirí a mheas maidir le misean Aditya L1. Murab ionann agus misean Parker, tá an spásárthach Aditya L1 suite i bhfad ón nGrian, suite díreach os cionn 1.5 milliún ciliméadar ón Domhan. Ina theannta sin, tá an spásárthach feistithe le sraitheanna cosanta agus ábhair speisialta chun é a chosaint ó radaíocht agus scamaill CME.

De réir mar a leanann Aditya L1 ar aghaidh tríd an spás domhain, ag dul i dtreo phointe Lagrange, glacadh réamhchúraimí chun dochar féideartha a mhaolú. Tá ISRO na hIndia fós dóchasach faoi rath a misean i measc na ndúshlán a chruthaíonn stoirmeacha gréine.

Foinsí:

– NASA

– ISRO