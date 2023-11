Trou au Natron: Rúin Gheolaíochta Fhoirmiú Mistéireach Sead a Dhíghlasáil

Tá íomhánna satailíte agus turais eolaíocha tar éis solas a chur ar an Trou au Natron enigmatic i Sead, ag nochtadh iontais gheolaíochta a bhfuil spéis ag taighdeoirí air le blianta anuas. Tá cosúlacht shuntasach idir an poll bolcánach agus an loch sóide seo, atá suite i dtuaisceart Sead, le héadan taibhseach nuair a bhreathnaítear air ón taobh thuas. Tá gnéithe uathúla an fhoirmithe seo tar éis aird na n-eolaithe agus na spásairí araon a mhealladh.

Is toradh é an “aghaidh” ag Trou au Natron ar ghníomhaíochtaí bolcánacha éagsúla agus ar charnadh taiscí salainn le himeacht ama. Cruthaíonn imeall caldera an imlíne, ag caitheamh scáthanna eerie a shainíonn na himill. Is cóin luaith iad na “súile” agus an “srón”, cnoic géara timpeall ar na gaotha bolcánacha. Tá na cóin luaith seo sách óg i dtéarmaí geolaíochta agus is dócha gur foirmíodh iad le cúpla milliún bliain anuas.

Tá an “béal” sainiúil crúite le screamh mianraí comhdhéanta de natron, meascán de charbónáit sóidiam, décharbónáit sóidiam, clóiríd sóidiam, agus sulfáit sóidiam. Cruthaíonn an screamh seo mar linnte uisce te earraigh ar an dromchla agus galú, rud a fhágann gal saibhir mianraí taobh thiar de.

Cé go bhfuil Trou au Natron fós ina shuíomh iargúlta agus dúshlánach chun rochtain a fháil air, leanann eolaithe ag déanamh staidéir ar an iontas geolaíoch seo. Léirigh anailís ar shamplaí carraige agus iontaise a bailíodh sna 1960idí go raibh an poll líonta uair amháin ag loch oighreach timpeall 14,000 bliain ó shin. In 2015, bhailigh turas a bhí á stiúradh ag an taighdeoir Gearmánach Stefan Kröpelin samplaí algaí uisceach iontaisithe a measadh a foirmíodh timpeall 120,000 bliain ó shin.

Chuir breathnuithe satailíte ó shatailít Terra NASA le léargais luachmhara ar an réigiún freisin. Chabhraigh na sonraí a bailíodh le taighdeoirí amlíne gharbh de ghníomhaíochtaí bolcánacha a chur le chéile, agus Trou au Natron ar cheann de na himeachtaí geolaíochta suntasacha is déanaí.

Feidhmíonn Trou au Natron mar theist ar stair dhinimiciúil gheolaíoch Sead. Agus eolaithe ag iarraidh na rúndiamhra atá i bhfolach laistigh dá dhoimhneacht a réiteach, leanann an t-iongantas nádúrtha seo ar aghaidh ag cur ár samhlaíochta i bhfolach lena chuma eile ar an saol.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad é Trou au Natron?

A: Is poll bolcánach agus foirmiú loch sóid é Trou au Natron atá suite i dtuaisceart Sead.

C: An féidir Trou au Natron a fheiceáil ón spás?

A: Sea, tá Trou au Natron le feiceáil ón spás agus tá sé cosúil le héadan taibhseach nuair a bhreathnaítear air ó thuas.

C: Cén aois atá ag na cóin luaith ag Trou au Natron?

F: Tá na cóin luaith ag Trou au Natron sách óg, meastar gur foirmíodh iad le cúpla milliún bliain anuas.

C. Cad de a dhéantar an screamh mianra timcheall an “bhéal”?

A: Tá an screamh mianraí timpeall “béal” Trou au Natron comhdhéanta de natron, ar meascán é de charbónáit sóidiam, décharbónáit sóidiam, clóiríd sóidiam, agus sulfáit sóidiam.

C: An bhfuil staidéar fairsing déanta ar Trou au Natron?

F: Is suíomh dúshlánach é Trou au Natron le rochtain a fháil air, ach tá turais taighde déanta ag eolaithe agus bhailigh samplaí carraige agus iontaise chun a stair gheolaíoch a réiteach.