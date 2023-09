Forbraíonn Eolaithe Ollscoil Bangor Breosla Núicléach Beag bídeach chun Imoibreoirí Beaga a Chumhachtú

Tá eolaithe in Ollscoil Bangor tar éis millíní breosla núicléacha bídeacha a fhorbairt ar a dtugtar breosla triso a d'fhéadfadh an bealach a smaoinímid ar chumhacht núicléach a réabhlóidiú. Is iad Rolls Royce a dhear na millíní seo, timpeall méid na síolta poipín, chun imoibreoir beag a chumhachtú. Creideann ollscoil na Breataine Bige go bhféadfadh feidhmchláir a bheith ag an imoibreoir seo ar an Domhan, bunanna gealaí, agus fiú roicéid, a bhuíochas dá mhéid beag.

Forbraíodh breosla triso, gearr do bhreosla cáithníní iseatrópacha trí-struchtúracha, ar dtús sna 1960idí. Is éard atá ann eithne atá déanta as úráiniam, carbóin, agus ocsaigin, timpeallaithe ag trí shraith d'ábhair charbóin agus ceirmeacha chun an t-ábhar radaighníomhach a choinneáil. Tá tagairt déanta ag Roinn Fuinnimh na SA do bhreosla triso mar “an breosla núicléach is láidre ar domhan.”

Murab ionann agus breosla núicléach traidisiúnta, tá an breosla triso féinchuimsitheach agus ní leá nó ní scaoilfidh sé ábhar radaighníomhach fiú nuair a bhíonn sé faoi lé teochtaí foircneacha ar feadh tréimhsí fada. De bharr dul chun cinn le déanaí tá ocsacharbíd úráiniam á chur in ionad dé-ocsaíd úráiniam sna millíní, rud a chuir lena gcobhsaíocht a thuilleadh.

Osclaíonn forbairt imoibreoirí beaga faoi thiomáint trí bhreosla féidearthachtaí nua do chumhacht núicléach i réimsí éagsúla. Mar gheall ar mhéid beag an imoibreora tá sé oiriúnach d'iarratais i mbunáiteanna gealaí, chomh maith le foinse fuinnimh dlúth a sholáthar anseo ar an Domhan. Ina theannta sin, de bharr nádúr dlúth an imoibreora is féidir é a úsáid i roicéid.

Cé go bhfuil breosla triso féin thart ar feadh na mblianta, is é feidhmiú rathúil an bhreosla seo in imoibreoir beag ag Rolls Royce a dhéanann idirdhealú idir an tionscadal seo. Tá sé fós le feiceáil conas a úsáidfear an teicneolaíocht agus a lánacmhainneacht.

