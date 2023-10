Monatóir Ilgháis (MGM) chun Monatóireacht a dhéanamh ar Speicis Gáis ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Tá ceanglas ar NASA braiteoir gáis atá in ann monatóireacht a dhéanamh ar raon leathan speiceas ar bord spásárthaí. Ba cheart go mbeadh an braiteoir in ann comhpháirteanna móra cosúil le ocsaigin, dé-ocsaíd charbóin, agus gal uisce a thomhas le cruinneas ard. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh sé in ann aonocsaíd charbóin, ciainíd hidrigine, clóiríd hidrigine, fluairíd hidrigine, amóinia, agus hiodraisín ceimiceach a thomhas le híogaireacht agus sainiúlacht ard i gcoinníollacha comhshaoil ​​éagsúla.

Chun an riachtanas seo a chomhlíonadh, choimisiúnaigh NASA Vista Photonics chun an tionscadal Anailíseoir Gáis Aimhrialtachta (AGA) a fhorbairt. Is monatóir ilgháis léasair-bhunaithe dé-óid é an AGA atá in ann na speicis shonraithe go léir móide hiodraisín ceimiceach a thomhas. Réitigh taispeántas teicneolaíochta dhá bhliain den MGM ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta an bealach d'fhorbairt an AGA.

Faoi láthair, tá trí aonad forbartha innealtóireachta AGA seachadta chuig Ionad Spáis NASA Johnson le haghaidh tástála. Cuirtear na haonaid seo faoi thástálacha éagsúla chun a n-iontaofacht agus a bhfeidhmiúlacht a chinntiú i dtimpeallacht an spáis. Beidh an AGA ina chrua-earraí eitilte ríthábhachtacha do Orion agus don Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta.

Chomh maith le spéis NASA, léirigh Cabhlach na SA suim freisin i dtástáil an fheiste AGA-mhaith. Tá sé beartaithe ag an gCabhlach a threalamh monatóireachta comhshaoil ​​fomhuirí a nuashonrú agus tá sé ag smaoineamh ar thriail farraige ar ghléas níos cumasaí atá bunaithe ar AGA. Tá Vista Photonics ag forbairt go gníomhach ailtireacht inscálaithe bunaithe ar AGA don Chabhlach, lena n-áirítear gáis bhreise cosúil le formaildéad, eitiléin, ocsaíd nítriúil, dé-ocsaíd nítrigine, R12/R134a Freon, agus acrailín.

D’fhorbair Vista Photonics croí-theicneolaíocht an AGA tríd an gclár um Thaighde Nuálaíochta do Ghnóthais Bheaga (SBIR), agus cheadaigh maoiniú breise ó NASA é a leathnú agus a fhorbairt.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag tionscadail MGM agus AGA cumais monatóireachta gáis iontaofa agus chruinne a sholáthar do spásárthaí agus fomhuirí, ag cinntiú sábháilteacht agus folláine spásairí agus mairnéalach sna timpeallachtaí seo.

