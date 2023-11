Fionnachtana Nua agus Forbairtí Spreagúla i dTiscéalaíocht Spáis

Bhí mí Dheireadh Fómhair ina mhí thar a bheith suimiúil i saol na taiscéalaíochta spáis. Ó nochtadh samplaí lómhara astaróideach go dtí nochtadh íomhánna iontacha de ghealacha i bhfad i gcéin, chuir gach forbairt lenár dtuiscint ar an gcruinne agus ar a hiontais.

Chuir misean OSIRIS-REx NASA léargais spleodracha ar fáil ar na bloic thógála féideartha den saol. Nocht an anailís tosaigh ar an sampla astaróideach a bhailigh OSIRIS-REx rianta d’ábhar ardcharbóin agus uisce. Tugann an fhionnachtain seo le tuiscint go bhféadfadh na comhábhair riachtanacha a bheith i asteroids chun teacht chun cinn na beatha ar an Domhan.

I dtionscadal spreagúil dar teideal “Go for Stack,” thaispeáin Ionad Eolaíochta California an Endeavour mar an chéad agus an t-aon chruach Tointeála Spáis “réidh le seoladh”. Nochtadh dhá theanndáileog roicéad soladach ollmhór, mar aon leis an umar seachtrach agus orbiter, i Los Angeles. Seasann an taispeántas suntasach seo 20 scéal ar airde agus is siombail é ar éachtaí na taiscéalaíochta spáis.

Ina theannta sin, ghlac spásárthach Juno, tar éis blianta de staidéar a dhéanamh ar Iúpatar, íomhánna iontacha dá ghealach Io. Léiríonn na híomhánna seo Io mar an domhan is gníomhaí ó thaobh bolcán de sa ghrianchóras, le dromchla scarraithe ag bolcáin agus lochanna lava leáite. Tugann siad léargas beoga ar stair chorraitheach Io, rud a fhágann go bhfuil áilleacht neamhaí an phláinéid á n-iontas orainn.

I réimse imscaradh satailíte, d'éirigh le United Launch Alliance KuiperSat-1 agus KuiperSat-2 ó Amazon a sheoladh ag baint úsáide as roicéad Atlas V. Léiríonn na satailítí fréamhshamhlacha seo tús le plean uaillmhianach Amazon chun meige-réaltbhuíon a chruthú chun dul in iomaíocht le Starlink SpaceX.

Leag misean Psyche NASA a radharcanna ar dhearcadh nua freisin. Agus é á sheoladh ó Kennedy Space Center, tá sé mar aidhm ag an misean iniúchadh a dhéanamh ar astaróideach saibhir miotail Psyche, a chónaíonn idir Mars agus Iúpatar. Is é an turas suntasach seo an chéad mhisean ag NASA chuig astaróideach atá comhdhéanta den chuid is mó de mhiotal.

Ina theannta sin, reáchtáladh cleachtadh gúna fliuch ar scála iomlán don roicéad Ariane 6 i nGuáin na Fraince. Is éard a bhí i gceist leis an gcleachtadh seo an roicéad a bheathú agus a dhraenáil, ag tabhairt léargais ríthábhachtacha ar ullmhacht oibríochta Ariane 6. Le tástáil lámhaigh innill réamh-mheasta faoi dheireadh mhí na Samhna, táthar ag súil le seoladh tosaigh Ariane 6 go luath amach anseo.

Nocht an Fórsa Spáis nuabhunaithe a chéad phéinteáil oifigiúil - saothar ealaíne suimiúil a thaispeánann Boeing X-20 Dyna-Soar ag idircheapadh satailít naimhdeach. Eascraíonn an cinneadh péintéireacht fhicseanúil, retrofuturistic a chruthú as nádúr aicmithe go leor oibríochtaí spáis.

Ar deireadh, i mí Dheireadh Fómhair tháinig cosmonauts na Rúise ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta ar sceitheadh ​​​​fuaraitheora gan choinne le linn spásbhealaigh. Cé gur glacadh réamhchúraimí sábháilteachta, léiríonn an teagmhas na dúshláin atá roimh spásairí le linn gníomhaíochtaí seachfheithiclí.

Léiríonn na forbairtí tarraingteacha seo i dtaiscéalaíocht spáis an iarracht leanúnach rúndiamhra ár gcruinne a réiteach. Spreagann siad agus cuireann siad i gcuimhne dúinn na féidearthachtaí gan deireadh atá taobh amuigh dár bplainéad gorm.

