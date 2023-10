Teideal Nua: Mystique Cathaoirligh Ealaíon agus Ceardaíochta na hÉireann a Nochtadh

Tá bailiúchán annamh agus tarraingteach de chathaoireacha Ealaíon agus Ceardaíochta, a cruthaíodh idir 1880 agus 1900, le bheith ar an gceant ag díolachán Leabharlann Sheppard's Gentleman's an mhí seo chugainn. Tá na cathaoireacha seo, atá déanta as gallchnó snoite go hálainn agus maisithe le suíocháin luxurious upholstered veilbhit, ar na cathaoireacha seo mar mharc dochreidte Teach Fota, eastát Éireannach oirirce. Meastar go bhfaighidh siad idir €8,000 agus €12,000 (foinse: Sheppard's), agus tugann na cathaoireacha casta seo léargas ar oidhreacht shaibhir chultúrtha na hÉireann.

Tá dlúthbhaint ag Philip Sheppard, úinéir an tí ceant leis na cathaoireacha seo, agus aithníonn sé a dtábhacht seachas rudaí ealaíne. Féachann sé orthu mar seoladáin chuig scéal ársa. Le tuiscint dhomhain chiontaithe, deir sé, “Insíonn siad dúinn cé agus cad iad.”

Tar éis iniúchadh níos dlúithe a dhéanamh, is léir go bhfuil rún i bhfolach ag gach cathaoir - aghaidh mistéireach fionnach atá folaithe laistigh dá dearadh. Léiríonn an chatalóg an enigma seo, ag cur síos ar an gcaoi a léiríonn an clár cúil snoite dhá cherub, duine amháin ina dhúiseacht agus an ceann eile ina chodladh. Síneann na neacha neamhaí seo a sciatháin, ag athrú gan uaim go duilliúr neamhghnách comhdhéanta de dhuilleoga acanthus. I lár an taipéis úrnua seo, faoi bhun liopa agus srón uachtair atá snoite go cúramach, tá radharc an Fhir Uaine enigmataigh. Mar shiombail d'athbhreith shéasúrach, tá an Fear Glas ina mhóitíf ailtireachta ceiliúrtha ar fud an domhain. Mar sin féin, is annamh a bhíonn a leithéid de léiriú i dtroscán na hÉireann, rud a fhágann go bhfuil na cathaoireacha seo níos eisceachtúla.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é luach measta na gcathaoireacha Ealaíon agus Ceardaíochta seo?

F: Is é luach measta na gcathaoireacha seo idir €8,000 agus €12,000 (foinse: Sheppard's).

C: Cathain a chuirfear na cathaoireacha seo ar ceant?

A: Beidh na cathaoireacha seo mar chuid de dhíolachán Sheppard's Gentleman's Library ar 7 agus 8 Samhain.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann leis an aghaidh i bhfolach i ngach cathaoirleach?

A: Cuireann aghaidh fholaithe gach cathaoir gné shuimiúil lena ndearadh, rud a léiríonn an Fear Glas, móitíf ailtireachta a shamhlaíonn athbhreith an tséasúir.

C: Cén fáth a meastar go bhfuil na cathaoireacha seo annamh?

F: Meastar na cathaoireacha seo a bheith annamh mar gheall ar an mbaint atá acu le Fota House, eastát suntasach Éireannach, agus ganntanas móitíf an Fear Glas i dtroscán na hÉireann.