Ceann Scríbe Taistil Geimhridh is Fearr san Iorua

Agus turas geimhridh go dtí an Iorua á phleanáil, tá roinnt cinn scríbe ann ar fiú smaoineamh orthu. Ó phríomhchathair Artach Tromsø go dtí na hionaid sciála i Lillehammer agus Trysil, cuireann na háiteanna seo eispéiris gheimhridh uathúla ar fáil nach féidir a chailleann.

I Tromsø, an chathair Ioruach is mó ó thuaidh den Chiorcal Artach, is iad na soilse thuaidh an príomh-mhealladh. Cuireann go leor cuideachtaí turais turais ar fáil chun an aurora borealis a fheiceáil, ach is féidir iad a fheiceáil ón gcathair féin ar oíche shoiléir freisin. Bíonn raon leathan gníomhaíochtaí geimhridh ag Tromsø i rith an lae freisin, lena n-áirítear carr cábla a thugann radharc iontach ar an gcathair.

Cé go bhfuil an tuaisceart draíochtúil i rith an gheimhridh, ná déan dearmad ar phríomhchathair Osló. Cé nach bhfuil na soilse thuaidh chomh coitianta in Osló, tá radharc cultúrtha saibhir ag an gcathair le músaeim, bialanna, agus saol oíche bríomhar. Is am an-speisialta chun cuairt a thabhairt roimh an Nollaig, agus an chathair maisithe i soilse bána agus ina hóstach ar mhargadh na Nollag den scoth. Do dhíograiseoirí spóirt gheimhridh, cuireann an Skimore Oslo fánaí sciála ar fáil laistigh d’achar siúlóide den chathair agus tá trealamh ar cíos ar fáil.

Más í an sciáil an príomhfhócas atá agat, is tearmann é Trysil do skiers lena raon fánaí, a limistéar leanaí, agus cosáin fhairsing do sciáil tras-tíre. Tá rochtain éasca ar an ionad saoire ó Aerfort Osló agus tá aistrithe cóiste in áirithe roimh ré. Saoire sciála teaghlaigh eile ar fiú smaoineamh air is ea Hemsedal, agus cuireann Lillehammer, a bhfuil cáil uirthi mar óstach do Chluichí Oilimpeacha an Gheimhridh 1994, fánaí de chaighdeán Oilimpeach agus Ard-Mhúsaem Oilimpeacha.

Cuireann na cinn scríbe taistil gheimhridh seo san Iorua rud éigin ar fáil do gach duine. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh taithí a fháil ar na soilse thuaidh, iniúchadh a dhéanamh ar nithe is díol spéise cultúrtha, nó bualadh ar na fánaí, bíonn sé ar fad ag an Iorua le linn an gheimhridh.

