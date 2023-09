Molann Fianaise go bhféadfadh Ainmhithe Muirí Ársa Cuidiú le hEabhlóid Néaróin a Mhúnlú

Scrúdaíonn staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Cell éabhlóid na néaróin in ainmhithe, ag díriú ar placozoans, ainmhithe mara milliméadar-iarrachtaí. Tá sé faighte amach ag taighdeoirí ag an Ionad um Rialáil Géanómaíochta in Barcelona go bhféadfadh cealla rúnaíochta speisialaithe a fhaightear i placozoan a bheith ina réamhtheachtaithe do néaróin in ainmhithe níos casta.

Is créatúir shimplí iad placozoans nach bhfuil baill choirp ná orgáin in easnamh orthu. Tá siad thart ar mhéid grán mór gainimh agus beathaíonn siad algaí agus miocróib i bhfarraigí éadomhain te. Meastar gur tháinig na hainmhithe seo ar an Domhan timpeall 800 milliún bliain ó shin agus tá siad ar cheann de na cúig phríomhshraith ainmhithe.

Bhain na taighdeoirí úsáid as teicnící móilíneacha éagsúla agus samhlacha ríomhaireachtúla chun na cineálacha éagsúla cille i placozoan a mhapáil agus chun tuiscint a fháil ar an gcaoi ar tháinig siad chun cinn. Chruthaigh siad “atlais cille” a cheadaigh dóibh braislí nó “modúil” de ghéinte a bhaineann le cineálacha cille ar leith a shainaithint. Trí speicis éagsúla a chur i gcomparáid, d'athchruthaigh siad conas a tháinig na cealla seo chun cinn le himeacht ama.

Léirigh an staidéar go bhfuil naoi bpríomhchineál cille ag placozoans ceangailte ag cineálacha cille idirmheánacha a aistríonn eatarthu. Fásann agus roinntear na cealla seo chun an chothromaíocht atá riachtanach don ainmhí a bhogadh agus a ithe a choinneáil. Suimiúil go leor, fuair na taighdeoirí amach grúpa ar leith de chealla peptidergic i placozoans a roinnt cosúlachtaí le néaróin. Ní bhfuarthas na cosúlachtaí seo in ainmhithe eile a raibh craobhacha acu go luath ar nós spúinsí nó glóthacha cíor.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go ndéanann na cealla peptidergic i placozoans idirdhealú cosúil leis an bpróiseas neurogenesis in ainmhithe níos forbartha. Tá modúil ghéine acu freisin a theastaíonn le haghaidh scafall réamhshionaptach néaróin, rud a ligeann dóibh teachtaireachtaí a sheoladh amach. Mar sin féin, níl na comhpháirteanna acu atá riachtanach chun teachtaireacht néarónach a fháil nó chun comharthaí leictreacha a sheoladh.

Ina theannta sin, léirigh an staidéar go ndéanann cineálacha cealla placozoan cumarsáid lena chéile ag baint úsáide as próitéiní sonracha ar a dtugtar GPCRs agus neuropeptides, cosúil leis an gcaoi a ndéanann néaróin cumarsáid ag baint úsáide as neuropeptides i bpróisis fiseolaíocha éagsúla.

Tugann na torthaí le fios gur thosaigh éabhlóid na néaróin timpeall 800 milliún bliain ó shin le teacht chun cinn cealla rúnacha i placozoans. Le himeacht ama, fuair na cealla seo modúil ghéine nua a cheadaigh forbairt scafaill iar-synaptic, axons, dendrites, agus bealaí ian, rud a chruthaigh fíor-néaróin.

Tugann an staidéar seo léargas ar na céimeanna tosaigh d’éabhlóid néaróin agus tugann sé léargas ar bhunús na néarchóras casta a fheictear in ainmhithe níos forbartha sa lá atá inniu ann.

