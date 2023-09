Éabhlóid na néaróin: Léargais ó Phlacozoans

Tá fionnachtain shuntasach déanta ag taighdeoirí ón Ionad um Rialáil Géanómaíochta in Barcelona maidir le héabhlóid na néaróin. Dhírigh siad a staidéar ar phlaiceasónaigh, créatúir mhuirí ar mhéid milliméadair, agus fuair siad amach go bhféadfadh sé gur néaróin in orgánaigh chasta a d’eascair na cealla rúnda speisialaithe sna hainmhithe ársa seo.

Is créatúir shimplí iad placozoans a tháinig chun solais den chéad uair ar an Domhan timpeall 800 milliún bliain ó shin. Níl baill choirp ná orgán ar bith ag na hainmhithe bídeacha seo agus maireann siad trí innilt ar algaí agus miocróib. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go léiríonn cealla peptidergic i placozoans comharthaí neurogenesis agus go bhfuil modúil géine acu atá cosúil le struchtúir néarónacha réamh-synaptic. Úsáideann na cealla seo freisin córas cumarsáide cosúil le próisis neuropeptide-tiomáinte le fáil i néaróin.

Is éard a bhí i gceist leis an staidéar ná na cineálacha éagsúla cille i placozoans a mhapáil agus anailís a dhéanamh ar a saintréithe agus ar mhodúil géine. Léirigh an taighde go ndéanann cealla placozoan idirdhealú ó chealla epithelial giniúna trí chomharthaí atá cosúil le neurogenesis. Tá modúil ghéine acu freisin atá riachtanach le haghaidh scafall réamhshionaptach néaróin. Mar sin féin, níl na comhpháirteanna acu chun teachtaireacht néarónach a fháil agus níl siad in ann comharthaí leictreacha a sheoladh.

Is díol suntais na cosúlachtaí idir cealla peptidergic i placozoans agus néaróin. Tá go leor tréithe coitianta ag na cealla seo le cealla néarónacha primitive, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh siad a bheith ina gcéimeanna éabhlóideach i dtreo forbairt na néaróin.

Tugann an fionnachtain seo dúshlán do thuairimí roimhe seo faoi éabhlóid na néaróin agus tugann sé le fios gur thosaigh bunsraitheanna néaróin ag foirmiú 800 milliún bliain ó shin. Ó thaobh éabhlóideach de, d'fhéadfadh sé gur thosaigh na néaróin luatha mar chealla rúnaithe peiptírgeacha cosúil leo siúd a fhaightear i placozoans. Le himeacht ama, ghnóthaigh na cealla seo modúil ghéine nua agus tháinig siad chun cinn sna córais néaracha intricate a breathnaíodh in ainmhithe níos forbartha.

Cé go bhfuil níos mó fós le foghlaim faoi scéal éabhlóideach na néarchóras, soláthraíonn an taighde seo léargais luachmhara ar bhunús na néaróin. Ardaíonn láithreacht cosúlachtaí móilíneacha idir cealla placozoan agus néaróin ceisteanna faoi ruthag éabhlóid néaróin agus faoi shaintréithe uathúla línte éagsúla ainmhithe.

Foinse: An Lárionad um Rialáil Ghéanómaíoch