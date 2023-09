Cumas Cognaíoch Urghnách Nochta i Smugairle róin Bosca gan Inchinn

Tá fionnachtain iontach déanta ag taighdeoirí maidir le cumas cognaíocha smugairle róin sa Mhuir Chairib, rud a léirigh go bhfuil cumas gan choinne ag na créatúir seo gan inchinn le foghlaim ó leideanna amhairc. Is éard atá i gceist leis an gcineál seo foghlama, ar a dtugtar foghlaim chomhthiomsaitheach, spreagadh amhairc a aithint agus a nascadh le torthaí sonracha, rud a chuireann ar chumas an smugairle róin constaicí ina dtimpeallacht a oiriúnú agus a sheachaint.

I dturgnamh a rinne bitheolaithe muirí in Ollscoil Chóbanhávan, cuireadh smugairle róin an bhosca in umar le ballaí gloine a bhí maisithe le stiallacha dorchadais éagsúla, ag insamhlú castacht amhairc na bhfréamhacha mangrove. Is ionadh é, laistigh de chomh beag le trí nó sé iarrachtaí, d'fhoghlaim an smugairle róin go tapa chun dul trí chodanna nach raibh na barraí chomh feiceálach céanna. Mar sin féin, dá ndéanfaí na stríoca níos feiceálaí nó dá mbainfí iad ar fad, bheadh ​​sé deacair ar an smugairle róin a mbealach a aimsiú.

Tugann an taighde seo dúshlán don chreideamh go bhfuil foghlaim agus cumais chognaíoch casta in áirithe go heisiach do chréatúir a bhfuil brains níos mó acu. Cé nach bhfuil ach cuid bheag de na néaróin in ainmhithe eile, léiríonn smugairle róin an bhosca ráta inchomparáide foghlama. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh an cumas chun foghlaim trí chomhcheangal a bheith ina maoin bhunúsach de chuid na néarchóras, ag dul siar na milliúin bliain go dtí sinsear coitianta a roinneann smugairle róin agus ainmhithe níos forbartha.

Síneann impleachtaí na fionnachtana seo níos faide ná fiosracht eolaíoch. D’fhéadfadh go mbeadh impleachtaí suntasacha do réimsí mar néareolaíocht agus intleacht shaorga le tuiscint a fháil ar an gcaoi a mbaineann na créatúir gan inchinn seo a gcumas foghlama amach. Ina theannta sin, spreagann sé athluacháil ar ár dtuiscint ar intleacht agus ar chognaíocht agus ar an gcaoi ar tháinig siad chun cinn thar na milliúin bliain.

Mar fhocal scoir, cuireann an taighde ceannródaíoch seo béim ar na rúndiamhra atá fós le nochtadh sa domhan nádúrtha. Spreagann nochtadh na gcumais foghlama sofaisticiúla sin in orgánaigh atá cosúil le simplí dearcadh níos leithne ar fhaisnéis agus cuireann sé i gcuimhne dúinn go bhféadfadh sé a bheith i bhfad níos forleithne i ríocht na n-ainmhithe ná mar a samhlaíodh roimhe seo.

Foinsí:

– Ollscoil Chóbanhávan

– Iris na Bitheolaíochta Turgnamhach