Iniúchadh ar Dhlíthe Caomhnaithe i Meicnic Chandamach

Is bunphrionsabail san fhisic iad dlíthe caomhantais a chuireann síos ar chaomhnú cainníochtaí nó airíonna áirithe i gcórais fhisiceacha iargúlta thar am. Tá na dlíthe seo, lena n-áirítear caomhnú mais-fhuinnimh, móiminteam, agus lucht leictreach, ríthábhachtach chun iompar na cruinne a thuiscint. Socraíonn siad na próisis is féidir nó nach féidir tarlú sa nádúr. Mar shampla, léiríonn caomhnú an mhóimintim go bhfanann suim gach móiminte seasta i gcóras dúnta roimh agus tar éis teagmhais, amhail imbhualadh.

Cé go bhfuil na dlíthe caomhnaithe seanbhunaithe sa mheicnic chlasaiceach, éiríonn siad níos suimiúla i réimse na meicnic chandamach. Sa mheicnic chandamach, díorthaítear teoirimí caomhnaithe ó phrionsabail ar nós siméadrachtaí na gcóras fisiceach, murab ionann agus meicnic chlasaiceach ina nglactar leis ón tús.

I staidéar nua a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí, d'fhorbair taighdeoirí turgnamh machnaimh chun iniúchadh breise a dhéanamh ar dhlíthe caomhantais i Meicnic chandamach. Soláthraíonn turgnaimh smaointe, cásanna hipitéiseacha a úsáidtear chun iarmhairtí teoiricí agus prionsabail a iniúchadh, léargais nua ar nádúr na meicnic chandamach.

Is éard atá i gceist leis an turgnamh smaoinimh a chruthaigh na taighdeoirí ná dhá charachtar, Alice agus Bob, ina suí ar chathaoireacha le rothaí os comhair a chéile. Nuair a bhrúonn siad a chéile, bogann siad i dtreonna contrártha ag an luas céanna, agus mar thoradh air sin tá suim tairiseach luasanna cothrom le nialas. Léiríonn sé seo caomhnú an mhóiminteam laistigh den réimse chandamach.

Síneann tábhacht an turgnaimh smaoinimh seo thar a chás sonrach. Léiríonn sé infheidhmeacht uilíoch na ndlíthe caomhnaithe, ag cuimsiú cásanna le maiseanna éagsúla, gluaiseacht tosaigh, agus idirghníomhaíochtaí casta. Eascraíonn dlíthe caomhnaithe as na siméadrachtaí a fhaightear sa nádúr, agus tá a n-intuarthacht beag beann ar shonraí sonracha na n-idirghníomhaíochtaí.

I meicnic chandamach, áfach, tá dúshláin le sárú ag dlíthe traidisiúnta caomhnaithe. Má dhéantar cainníocht shonrach i gcóras candamach a thomhas, cuireann sé isteach ar an gcóras, rud a chuireann athrú bunúsach ar a éabhlóid ina dhiaidh sin. Chun an dúshlán seo a shárú, dhear na taighdeoirí socrú turgnamhach a bhain le córas candamach a ullmhú i staid tosaigh ar leith agus cainníocht chaomhnaithe a thomhas díreach tar éis ullmhúcháin. Ansin lig siad don chóras éabhlóid a dhéanamh gan aon tomhas a dhéanamh, rud a léirigh go leanann caomhnú móiminteam uilleach fiú i gcásanna aonair.

Cuidíonn an staidéar seo le tuiscint níos doimhne a fháil ar bhunphrionsabail na meicnic chandamach agus ar na dlíthe caomhnaithe a rialaíonn iompar na gcóras chandamach. Trí iniúchadh a dhéanamh ar na dlíthe seo trí thurgnaimh smaointeoireachta agus socruithe turgnamhacha nuálacha, is féidir le heolaithe leanúint ar aghaidh ag réiteach rúndiamhra an réimse chandamach.

Foinsí:

– Teideal: Dlíthe Caomhnaithe i Meicnic Chandamach arna Míniú sna Turgnaimh

Foinse: Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí

Údair: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Dáta: Samhain 2020