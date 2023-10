Rúndiamhair Réaltraí Geal Luath Réitithe: Foirmiú Réalta Bursty

Ghlac Teileascóp Spáis James Webb (JWST) íomhánna le déanaí de chuid de réaltraí is luaithe na cruinne, a foirmíodh laistigh de chúpla céad milliún bliain ón mBlascaod Mór. Bhí an chuma ar na réaltraí seo ró-gheal, ró-mhór, agus rófhásta dá n-aois, ag tabhairt dúshlán múnla caighdeánach na cosmeolaíochta. Mar sin féin, tugann taighde nua a foilsíodh in The Astrophysical Journal Letters le fios gur féidir an rúndiamhair seo a mhíniú le foirmiú réaltbhuíonta, feiniméan a bhaineann le tréimhsí gearra, diana breithe agus báis réaltacha agus céimeanna níos ciúine ina dhiaidh sin.

Bhain na taighdeoirí úsáid as ionsamhlúcháin ríomhaireachta ardleibhéil ón tionscadal Aiseolas ar Timpeallachtaí Coibhneasa (FIRE) chun an cheist seo a fhiosrú. Léirigh na hionsamhlúcháin go bhféadfadh cruthú réalta pléasctha cuntas a thabhairt ar an ngile iontasach a breathnaíodh sna réaltraí luatha a ghlac JWST. Tá foirmiú réalt réaltbhuíon coitianta i réaltraí ísealmhaise agus is sainairíonna é pléascanna de fhoirmiú réalta agus pléascanna ollnóva ina dhiaidh sin, a scaoileann gás a thiteann ar ais isteach níos déanaí chun réaltaí nua a chruthú. Mar sin féin, nuair a éiríonn réaltraí ollmhór go leor, coinníonn a dhomhantarraingt an réaltra le chéile agus tugann sé isteach i riocht seasta é, rud a chuireann cosc ​​ar dhíshealbhú gáis.

Dá ndaingnítear é, sheachnódh an míniú seo an gá atá le hathbhreithnithe nó le coigeartuithe a dhéanamh ar mhúnla caighdeánach na cosmeolaíochta. Tugann na torthaí solas ar fhisic an lae chosmach agus tugann siad dúshlán do thuairimí a rinneadh roimhe seo faoin luathchruinne. Trí fhianaise bhreathnóireachta dhaingean a sholáthar, mhéadaigh an JWST go mór ár dtuiscint ar shonraí fisiceacha réaltraí agus ligeann sé dúinn athchuairt agus staidéar a dhéanamh ar fhisic na luath-chruinne.

