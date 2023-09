Ag tabhairt isteach Find Starlink: Uirlis chun Satailítí Starlink a Rianú agus a Fhaire i bhFíor-Am

Ar smaoinigh tú riamh an féidir leat satailítí Starlink Elon Musk a fheiceáil ó do shuíomh? A bhuí le huirlis nua dar teideal Find Starlink, is féidir leat na satailítí seo a rianú agus féachaint orthu anois i bhfíor-am. Cé go bhfuil an léarscáil Starlink ar fáil don phobal le tamall anuas, baineadh úsáid as go príomha chun clúdach i réimsí ar leith a sheiceáil. Mar sin féin, cuireann Find Starlink céim níos faide leis trí ligean d’úsáideoirí infheictheacht na satailítí, na hamanna féachana is fearr, agus na luachanna gile gaolmhara a fheiceáil bunaithe ar a suíomh nó a gcomhordanáidí.

Ceann de na gnéithe is spéisiúla maidir le breathnú ar shatailítí Starlink ná a gcuma. Nuair a chuirtear le chéile iad, cruthaíonn siad teaghrán soilse a shíneann trasna spéir na hoíche. Murab ionann agus satailítí eile atá le feiceáil mar phointí solais aonair, cruthaíonn réaltbhuíon Starlink físthaispeántas mesmerizing.

Cuireann Find Starlink i gcuimhne d’úsáideoirí cé go bhfuil cuma ar shatailít lastuas, go bhfuil sé coitianta go leor braisle díobh a iarraidh. Gluaiseann na satailítí seo ar luas iontach 300 míle in aghaidh an nóiméid, rud a fhágann go bhfuil sé éasca iad a chailleann fiú má dhéanann tú an t-am ceart chun breathnú orthu. Mar sin, ná bíodh dímholadh ort mura bhfaigheann tú spléachadh orthu láithreach bonn.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur uirlis neamhspleách é Find Starlink agus nach bhfuil sé cleamhnaithe go hoifigiúil le SpaceX nó Starlink. Ina áit sin, úsáideann sé comhordanáidí chun cosáin na meige-réaltbhuíonta seo a rianú agus iad i bhfithis an Domhain.

Más spéis leat marvel satailítí Starlink Elon Musk a fheiceáil, bain triail as Find Starlink. Cuir isteach do shuíomh nó do chomhordanáidí, agus faigh amach cén uair agus cén áit ar féidir leat spléachadh a fháil ar na soilse iontacha seo ag stríocadh trasna na spéire.

