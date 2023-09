Aimsíonn Taighdeoir sna Déagóir Foiche a bhfuil sé ar a chumas Druileáil Trí Phlaisteach

I bhfionnachtain shuntasach, fuair taighdeoir déagóir darb ainm Matvey Nikelshparg amach go bhfuil an cumas ag speiceas foicheach parasitoid druileáil trí phlaisteach. Is é Nikelshparg, a bhfuil dúil aige i staidéar a dhéanamh ar fhoichí seadánacha, a rinne an fionnachtain seo agus é i mbun turgnaimh leis na feithidí ina shaotharlann baile.

Foiche beag bídeach is ea an speiceas atá i gceist, Eupelmus messene, a leagann a chuid uibheacha ar nó taobh istigh de fhabhtanna eile. Úsáideann na foichí seo orgán ar a dtugtar ovipositor chun fás plandaí cruaite, ar a dtugtar gal, a chosaint ar larbhaí speiceas foichí eile. Mar sin féin, thug Nikelshparg faoi deara go bhféadfadh an foiche E. messene a ovipositor a úsáid chun druileáil trí mhias plaisteach petri agus ubh a leagan lasmuigh den choimeádán.

Thuairiscigh Nikelshparg a thorthaí in The Journal of Hymenoptera Research. Rinne sé turgnaimh chun iniúchadh a dhéanamh ar cad a tharlódh nuair a cuireadh foichí iolracha E. messene le larbha ósta amháin i mias Petri. Cé gur ionsaigh an chuid is mó de na foichí an larbha láithreach, roghnaigh duine amháin druileáil isteach i mballa polaistiréin an mhias ina ionad sin. Chonacthas an t-iompar seo in ocht gcinn as 56 foichí ardaithe.

Thóg an próiseas druileála trí phlaisteach níos mó ná dhá uair an chloig do na foichí, agus ghlacfadh siad sosanna le haghaidh lóin nó uisce lena linn. Thug na taighdeoirí faoi deara freisin go raibh difríocht idir gluaiseacht druileála an fhoichí agus an druileáil ina ghaláin. Dhealraigh sé go raibh iompar solúbtha druileála ag na foichí maidir le dromchlaí plaisteacha.

Cuireann cumas na bhfoichí seo isteach ar phlaisteach ceisteanna suimiúla. Níl sé soiléir conas a pollann foichí dromchla mín an mhias Petri, go háirithe ós rud é nach bhfuil scoilteanna, a shaothraíonn siad go hiondúil i ngalla, i bplaisteach. Ina theannta sin, ní fios cén fáth nach léiríonn speicis ghaolmhara eile an t-iompar céanna.

D’fhéadfadh impleachtaí níos leithne a bheith ag an bhfionnachtain seo maidir le huirlisí pollta feithidí éagsúla a thuiscint, lena n-áirítear mosquitoes a iompraíonn galair. D'fhéadfadh sé fiú go bhforbrófar trealamh nua máinliachta spreagtha ag cumas druileála na bhfoichí.

Foinsí:

– Iris Taighde Hymenoptera

– Uroš Cerkvenik, bitheolaí in Ollscoil Liúibleána sa tSlóivéin