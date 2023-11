Fionnachtana Nua ar Ganymede: Rúin na Gealaí is Mó ag Iúpatar a Dhíghlasáil

Tá cloch mhíle cheannródaíoch bainte amach ag misean Juno de chuid NASA trí thorthaí suntasacha nua a nochtadh ar Ganymede, an ghealach is mó in Iúpatar. Le linn eitilt gar, rinne speictriméadar Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an spásárthach fionnachtain iontach, ag aimsiú salainn mianraí agus comhdhúile orgánacha ar dhromchla na gealaí. Tá an dul chun cinn ríthábhachtach seo, a foilsíodh in Nature Astronomy, tar éis léargais luachmhara a sholáthar d'eolaithe ar chomhdhéanamh Ganymede agus ar an aigéan folaithe enigmatic faoina screamh oighreata.

Tá Ganymede, gealach níos mó ná an pláinéad Mearcair, tar éis taighdeoirí a mhealladh le blianta fada mar gheall ar an aigéan inmheánach suntasach atá ann. Cé gur léirigh tuairimí roimhe seo ó spásárthach Galileo NASA agus ó Theileascóp Spáis Hubble go raibh salainn agus orgánacha ann, níor leor an leibhéal réitigh chun fianaise dhochloíte a bhunú.

Ar an 7 Meitheamh, 2021, áfach, bhain Juno eitilt dhlúth iontach de Ganymede i gcrích, ag seoladh chomh gar le 650 míle ó dhromchla na gealaí. Le linn na teagmhála urghnách seo, ghlac uirlis JIRAM íomhánna infridhearg agus speictrim iontacha, ag nochtadh sonraí casta thír-raon na gealaí.

Chuir na sonraí a bhailigh Juno ionadh ar eolaithe lena leibhéal sonraí gan sárú, ag taispeáint taifeach spásúlachta níos fearr ná 0.62 míle in aghaidh an picteilín. Chuir sé seo ar chumas gnéithe speictreach sainiúla in ábhair neamh-uisce-oighear a bhrath agus a anailísiú, lena n-áirítear clóiríd sóidiam hiodráitithe, clóiríd amóiniam, décharbónáit sóidiam, agus aildéid a d'fhéadfadh a bheith alafatacha.

Abairt thuairisciúil: Tugann na torthaí urghnách seo le fios go bhfuil stair shuimiúil fhoirmithe Ganymede ann, mar go dtugann láithreacht salainn amóinithe le fios go bhféadfadh ábhair a bheith carntha ar an ngealach fuar go leor chun amóinia a chomhdhlúthú. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go dtionscnaíonn na salainn charbónáit ó oighir atá saibhir le dé-ocsaíd charbóin.

Is díol suntais é gur thángthas ar na tiúchain is airde salainn agus orgánacha i dtír-raon dorcha agus geal araon atá suite ar dhomhanleithead áirithe a bhí faoi chosaint ó dhianréimse maighnéadach Iúpatair. Léiríonn an bhreathnóireacht shuimiúil seo go bhféadfadh na hábhair a braitheadh ​​a bheith ina n-iarsmaí de sháile domhain aigéin a shroich dromchla reoite Ganymede tráth.

De réir mar a théann misean Juno ar aghaidh, leanann sé ar aghaidh ag réiteach rúndiamhra Iúpatair agus a ghealacha éagsúla. Seachas a chuid fionnachtana ceannródaíocha ar Ganymede, tá súil ghéar ag Juno ar Europa agus tá sé ar tí Io a fhiosrú le linn an eitilt atá le teacht.

Ceisteanna Coitianta:

C: Conas a rinne speictriméadar JIRAM Juno fionnachtain úrnua ar Ganymede?

A: Le linn eitilt dlúth, d'aimsigh speictriméadar JIRAM Juno salainn mianraí agus comhdhúile orgánacha ar dhromchla Ganymede, ag soláthar léargais luachmhara ar chomhdhéanamh na gealaí.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann le cuan inmheánach Ganymede?

A: Chuir aigéan inmheánach suntasach Ganymede eolaithe i gcion ar eolaithe, agus is féidir le hiniúchadh eolas luachmhar a sholáthar faoi fhoirmiú na gealaí agus faoi ináitritheacht fhéideartha.

C: Cad iad cuid de na hábhair a aimsítear ar Ganymede?

A: Fuair ​​​​speictriméadar JIRAM clóiríd sóidiam hiodráitithe, clóiríd amóiniam, décharbónáit sóidiam, agus aildéid a d'fhéadfadh a bheith alafatacha ar dhromchla Ganymede.

C: Cá bhfuarthas an tiúchan is airde salainn agus orgánacha ar Ganymede?

A: Thángthas ar na tiúchain is airde salainn agus orgánacha i dtír-raon dorcha agus geal atá suite ag domhanleithid ar leith atá faoi chosaint ó dhianréimse maighnéadach Iúpatair.

C: Cad é an chéad chuspóir eile atá ag Juno tar éis staidéar a dhéanamh ar Ganymede?

A: Leanfaidh Juno lena mhisean trí bhreathnú géar a dhéanamh ar Io le linn a chéad eitilt eile, ag cur lenár dtuiscint ar Iúpatar agus ar a chóras casta gealaí.