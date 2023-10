Fuaimeanna Pando: Ag Éisteacht le Cumarsáid an tSean-Chrann

Rinneadh taifeadtaí le déanaí a ligeann dúinn na fuaimeanna a tháirgeann ceann de na horgánaigh bheo is fairsinge agus is ársa ar domhan a chloisteáil. Is planda iontach é Pando, foraois ollmhór atá déanta ag crann amháin, a bhaineann leis an speiceas crann crith talún. Le 47,000 gais go léir a bhfuil DNA comhionann acu, leathnaíonn Pando thar 100 acra i Utah. Agus aois mheasta de 12,000 bliain d'aois ann, tá meáchan 6,000 tonna méadrach ag an aonán beo ollmhór seo agus tá gais cosúil le crann ann a túiríonn suas le 24 méadar.

Chomhoibrigh an t-ealaíontóir fuaime Jeff Rice le Friends of Pando chun fuaimeanna an orgánaigh fholaithe seo a thaifeadadh. Ag cur hidreafón taobh istigh de log ag bun brainse agus á shnáithiú síos go fréamhacha an chrainn, d'aimsigh Rís fuaim lag, fiú ag gabháil creathadh le linn stoirme toirneach. Creideann an t-ealaíontóir go bhfuil na creathadh de bharr na milliúin duilleoga san fhoraois ag creathadh agus ag tarchur a gcreathadh síos trí na craobhacha agus isteach sa domhan.

Tá córas fréimhe Pando idirnasctha, mar is léir ó fhuaimeanna a gabhadh nuair a baineadh leas as brainse fadó. Cé go bhfuil córais fhréamh roinnte coitianta i speicis Crann Creathach, seasann Pando amach mar gheall ar a mhéid agus a aois iontach.

Tá poitéinseal ealaíonta agus eolaíochta ag baint leis an deis seo nach bhfacthas riamh cheana chun éisteacht le fuaimeanna Pando. Feiceann Lance Oditt, bunaitheoir Friends of Pando, go bhféadfaí na sonraí fuaime seo a úsáid i staidéir eolaíocha chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcóras hiodrálacha mór i bhfolach gan aon damáiste a dhéanamh.

Leag Jeff Rice béim ar thábhacht fuaimeanna nádúrtha i staidéir timpeallachta, ag rá gur taifead iad ar bhithéagsúlacht áitiúil agus gur féidir iad a úsáid chun athrú comhshaoil ​​a thomhas. Ar an drochuair, tá meath ag teacht ar Pando faoi láthair mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna ar nós glanadh gnáthóige agus díothú creachadóirí a chabhraíonn le daonraí luibheach a rialú. Ardaíonn sé seo imní faoi thodhchaí an orgánaigh urghnách seo agus an éiceachóras a thacaíonn sé.

