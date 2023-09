Gliese 367 b: Eisphláinéad Ultra-Dlúth le Bunús Mistéireach

D'aimsigh réalteolaithe eisphláinéad suntasach ar a dtugtar Gliese 367 b, ar a dtugtar Tahay freisin, a bhfuil aird tarraingthe aige mar gheall ar a airíonna uathúla. Déantar Gliese 367 b a chatagóiriú mar phláinéid Ultrashort Period (USP), ag comhlánú fithis timpeall a réalta i díreach 7.7 uair an chloig. Tá sé ar cheann de bheagnach 200 pláinéad USP eile a aithníodh go dtí seo. Mar sin féin, is é an rud a chuireann Gliese 367 b óna chéile ná a dhlús dochreidte, beagnach dhá uair níos airde ná an Domhan.

Le dlús ard den sórt sin, creideann eolaithe go gcaithfidh Gliese 367 b a bheith comhdhéanta beagnach go hiomlán d'iarann, toisc go bhfuil a maintlín creagach bainte amach. Déanann Elisa Goffo, príomhúdar staidéir ar Gliese 367 b le déanaí, é a chur i gcomparáid le pláinéad atá cosúil leis an Domhan gan a maintlín carraigeach.

Thángthas ar Gliese 367 b ar dtús trí úsáid a bhaint as sonraí ó Shatailít Shuirbhé Idirthurais Eisphláinéid (TSES) NASA. Chuir taighde a rinneadh ina dhiaidh sin feabhas ar thomhais agus chuir sé meastachán níos cruinne ar fáil ar a mais agus ar a ga. Tá mais an phláinéid socraithe anois mar 63% de mhéid an Domhain, agus is é a gha ná 70% de thalamh an Domhain.

Ceann de na gnéithe suimiúla de Gliese 367 b is ea a bhunús. Tá sé an-dócha go bhfuil an phláinéid déanta ina staid reatha. Féidearthacht amháin atá ann ná gurb é croílár phláinéid é ar baineadh a maintlín amach trí imeacht tubaisteach nó imbhuailtí le prótaplanets eile le linn a luathfhoirmithe. Féidearthacht eile is ea go raibh Gliese 367 b timpeallaithe ag réigiún saibhir iarainn sa diosca protoplanetary as ar foirmíodh é.

Léirigh an taighde a rinne Goffo agus a fhoireann freisin go bhfuil dhá phláinéad eile i gcóras Gliese 367: Gliese 367 c agus d. Tacaíonn láithreacht na bpláinéid bhreise seo leis an nóisean gur minic a aimsítear pláinéid USP i gcórais le pláinéid iolracha, rud a thugann le tuiscint do chásanna foirmithe féideartha.

Is ball é Gliese 367 b d'aicme uathúil eisphláinéid ar a dtugtar Sár-Mhearcair. Tá comhdhéanamh na pláinéid seo cosúil le comhdhéanamh Mearcair ach tá siad níos mó agus níos dlúithe. Is é Gliese 367 b, go háirithe, an pláinéad USP is dlúithe a aimsíodh go dtí seo, agus is é croí iarainn 91% dá mhais.

Cé gur rúndiamhair bunús cruinn Gliese 367 b, leanann a saintréithe neamhghnácha ag tabhairt dúshlán do shamhlacha reatha de fhoirmiú pláinéadach. D’fhéadfadh go gcuirfeadh staidéir bhreise agus breathnuithe ar an eisphláinéad spéisiúil seo léargais luachmhara ar fáil ar fhoirmiú agus ar éabhlóid na bpláinéad i ndálaí foircneacha.

