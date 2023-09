Lasc Solais Cosmaí: Léiríonn Réalta á Sú isteach i bPoll Dubh Geallóga iontacha

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag réalteolaithe faoi réalta atá suite 500 milliún solasbhliain ar shiúl. Tá an réalta seo, darb ainm Swift J0230, thart ar mhéid ár gréine agus í á caitheamh de réir a chéile ag poll beag dubh. Is í an ghné spéisiúil den fheiniméan seo ná gur thug na réalteolaithe faoi deara flashes iontacha ag gabháil leis an imeacht. Scairteann na flashes seo go geal ar feadh tréimhse seacht go 10 lá agus ansin scoirfidh siad go tobann, cosúil le flicking lasc solais. Timpeall mí ina dhiaidh sin, déanann an poll dubh an próiseas arís leis an réalta.

Déantar mais shedding na réalta ar an mbealach seo a chatagóiriú mar dwarf bán, agus tugtar imeacht suaite taoide ar an bpróiseas. Níor tugadh faoi deara ach thart ar 100 imeacht den sórt sin go dtí seo. Níl sé neamhchoitianta go ndéanfaí na réaltaí a stialladh go páirteach ag poill dhubha mar seo, agus tugann taighde le fios go bhféadfadh na páirt-bhristeacht seo a bheith níos forleithne ná na cinn iomlána. Mar sin féin, tharla cásanna roimhe seo de bhriseadh páirteach gach cúpla uair an chloig nó uair sa bhliain. Soláthraíonn fionnachtain Swift J0230 cás idirmheánach.

Tugann na taighdeoirí “fionnachtain serendipteach” ar an toradh seo toisc nár bhraith breathnuithe roimhe seo an teagmhas suaiteach. Léirigh na breathnuithe tosaigh i mí an Mheithimh titim gasta i ngile na réalta ar an gceathrú lá, ag laghdú faoi 20 fachtóir i díreach 57 kiloseconds (15.8 uair an chloig). Bhí sé deacair an réalta a fheiceáil ansin. Creideann na taighdeoirí go bhfuil Swift J0230 suite in aice le lár an réaltra áit a bhfaightear poill dhubha go hiondúil, i gcomhthráth le suíomh ollnóva Cineál-II a aimsíodh in 2020. Mar sin féin, meastar nach dócha go bhféadfadh sé a bheith ina phléasc réalta.

Tá an poll dubh a ídíonn Swift J0230 ina chónaí i réaltra beag ar a dtugtar 2MASX J02301709+2836050 agus tá mais aige tuairim is 10,000 go 100,000 uair níos mó ná mais na gréine. Léiríonn an staidéar seo an chéad bhreathnóireacht ar réalta chomh mór lenár ngrian á stialladh ag poll dubh. Tá sé mar aidhm ag na taighdeoirí a thuiscint cén fáth nach gcuirtear isteach ach go páirteach ar an réalta seo, mar go dtugann an tuiscint atá ann faoi láthair ar imeachtaí suaiteacha le fios gurb é cóngaracht réalta do pholl dubh a chinneann an méid a scriostar. Dealraíonn sé freisin go bhfuil dlús na réalta ina fhachtóir suntasach a chuireann leis.

Foinsí:

– Páipéar arna fhoilsiú in Nature Astronomy: (alt foinse)