Pointí Taighde Nua ar Loch Láibe Ársa mar Fhoinse Fhéideartha Fianaise Beatha ar Mhars

B'fhéidir gur mhaith le heolaithe atá ag cuardach fianaise ar nósmhaireacht san am atá caite ar Mars a n-aird a dhíriú ar loch láib ársa, de réir taighde nua. Cé go mbreathnaítear go ginearálta ar réigiúin ina bhfuil go leor dríodar mar phointí tosaithe maithe don chuardach, tugann an staidéar le fios go bhféadfadh go mbeadh níos mó torthúla ag baint le hiniúchadh a dhéanamh ar fhoinse na ndríodar, seachas ar na réigiúin inar sileadh siad isteach.

Molann na taighdeoirí go bhfuil loch láib ársa i réigiún Hydraotes Chaos, fo-réigiún de Oxia Palus, a d'fhéadfadh fianaise fholaithe ar an saol atá caite a choinneáil. Soláthraíonn an loch láib, a foirmíodh ag doirteadh ó stratagrafaíocht láibchloch gás-luchtaithe beagnach 4 billiún bliain ó shin, léargas uathúil ar ábhair uiscíoch ársa.

Murab ionann agus na bealaí tuilte ollmhóra a chlúdaíonn Mars, déanann an cuan comhréidh i Hydraotes Chaos an scrúdú ar uiscígh Martian a shimpliú agus laghdaíonn sé an baol go bhfaighfear dríodair thar talamh. Ina theannta sin, b'fhéidir gur fhan fodhromchla Mhars ináitrithe fiú tar éis do dhromchla an phláinéid a bheith neamhfháilte. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh iniúchadh a dhéanamh ar na dríodar laistigh den loch láib fianaise ar an saol a nochtadh ó am atá caite geolaíoch Mars.

Tá NASA Ames ag smaoineamh ar mhachairí Hydraotes Chaos mar shuíomh tuirlingthe féideartha do mhisean sa todhchaí atá dírithe ar lorg bithmharcóirí, go háirithe lipidí, a bhfuil an cumas acu maireachtáil na billiúin bliain ar Mars. Cuireann an réigiún gnéithe suimiúla eile i láthair freisin, ar nós bolcáin láibe forleathan agus diapirs, a thugann léargas ar phróisis agus ar struchtúir faoi thalamh Mhars.

Cuireann an taighde seo solas ar gheolaíocht chasta Mhars agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le himscrúdú a dhéanamh ar réigiúin saibhir dríodair, cosúil leis an loch láib ársa i Hydraotes Chaos, agus iad ag iarraidh fianaise ar nósmhaireacht san am atá caite agus comharthaí féideartha na beatha a nochtadh.

Foinsí:

– “Fianaise ar iarmhair sceite dhríodair uiscíoch Meán-Amasonach i dtír-raon chaotic Martian a fhiosrú” – Tuarascálacha Eolaíoch Dúlra

– Alexis Rodriguez, Taighdeoir Sinsearach ag an Institiúid Eolaíochta Pláinéadlann