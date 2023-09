Faigheann na heolaithe amach Treoraithe Tonnta Optúla 2D ar Féidir Solas a Iompar

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag eolaithe in Ollscoil Chicago i réimse na snáthoptaice. Tá sé faighte amach acu gur féidir le leathán de chriostail ghloine ach cúpla adamh tiubh, ar a dtugtar tonnthreoir optúil 2D, solas a ghabháil agus a iompar. Ní hamháin go bhfuil an t-ábhar seo éifeachtach ach is féidir leis achair réasúnta fada a thaisteal freisin, suas le ceintiméadar, rud atá suntasach i saol na ríomhaireachta solasbhunaithe.

Léiríonn an taighde, a foilsíodh san iris Science, an poitéinseal a bhaineann le ciorcaid fhótónacha 2T. Feidhmíonn na snáitheanna tanaí agus cothroma de chriostail ghloine mar thonntreoraithe, rud a fhágann gur féidir solas a threorú feadh sliseanna ag baint úsáide as priosmaí, lionsaí agus lasca. Murab ionann agus treoracha tonnta traidisiúnta, ina bhfanann cáithníní solais faoi iamh, ceadaíonn an córas seo do chuid den fhótón éirí as an gcriostail agus é ag taisteal, cosúil le cásanna a chur ar bharr crios iompair seachas taobh istigh d’fheadán dúnta. Osclaíonn sé seo féidearthachtaí nua chun feistí agus braiteoirí casta a thógáil ag an leibhéal micreascópach.

Tá súil ag na heolaithe an teicneolaíocht seo a úsáid chun ciorcaid fhótónacha an-tanaí a chruthú ar féidir iad a chruachadh chun líon níos mó gléasanna bídeacha a chomhtháthú isteach sa limistéar sliseanna céanna. Cé gur úsáideadh disulfide moluibdín sna turgnaimh, ba cheart go mbainfeadh na prionsabail taobh thiar den fhionnachtain seo le hábhair eile freisin.

Is toradh é an taighde ceannródaíoch seo ar bhlianta d’obair chrua agus nuálaíocht na foirne in Ollscoil Chicago. Bhí orthu a gcuid modhanna féin a cheapadh chun an t-ábhar a fhás agus conas a d’iompair an solas a thomhas. Tá an poitéinseal ag na torthaí réimse na snáthoptaice a athbheochan agus an bealach a réiteach do dhul chun cinn nua sa teicneolaíocht.

Foinse: Ionad Eolaíochta agus Innealtóireachta Taighde Ábhar Ollscoil Chicago, Science Journal DOI: 10.1126/science.adi2322