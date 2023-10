Déanann Taighdeoirí Insamhladh Quantum ar Shreabhadh Ama Droim ar Ais Ag Úsáid Fostaithe

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Cambridge i réimse na meicnic chandamach. Trí cheangail chandamach a ionramháil, bhí siad in ann insamhail a dhéanamh ar cad a tharlódh dá ndéanfaí an sreabhadh ama a aisiompú. Faoi stiúir David Arvidsson-Shukur ó Shaotharlann Hitachi Cambridge, cheangail an fhoireann a dteoiric le méadreolaíocht chandamach, réimse a úsáideann teoiric chandamach chun tomhais an-íogair a dhéanamh. Bhain an turgnamh le dhá cháithnín a ghreamú, agus ionramháladh ceann acu chun staid an cháithnín eile san am a chuaigh thart a athrú, rud a d’athraigh toradh an turgnaimh.

Tagraíonn dul i bhfostú nuair a roinneann grúpa cáithníní na stáit chéanna chandamach fiú tar éis dóibh a bheith scartha ar achair mhóra. Tá an feiniméan seo mar bhonn agus mar thaca ag ríomhaireacht chandamach, áit a n-úsáidtear cáithníní bhfostaithe chun ríomhanna casta a dhéanamh. Cé go bhfuil coincheap na gcáithníní ag taisteal siar in am ina ábhar díospóireachta, cuireann cur chuige fhoireann Cambridge léargas nua ar na féidearthachtaí.

Léirigh ionsamhlúchán na foirne go bhfuil sé indéanta go teoiriciúil gníomhartha san am atá caite a athrú go haisghníomhach trí ionramháil chandamach a úsáid. Mar shampla, léirigh siad conas a d'fhéadfadh duine bronntanas a sheoladh chuig duine eile ar an gcéad lá gan a liosta mianta a bheith eolach go dtí an dara lá, ach fós éiríonn leo an méid a seoladh ar an gcéad lá a athrú bunaithe ar an bhfaisnéis a fuarthas. Osclaíonn an nuálaíocht seo feidhmeanna féideartha sa ríomhaireacht chandamach agus i dteicneolaíochtaí eile.

Léirigh an turgnamh seans teip 75% don éifeacht bhreathnaithe, rud a chiallaíonn gur baineadh amach an toradh inmhianaithe i rith amháin as ceithre cinn. Chun é seo a mhaolú, mhol na taighdeoirí go leor fótón gafa a sheoladh agus scagaire a úsáid chun fótóin neamhcheartaithe a bhaint, ag cinntiú go mbeidh an fhaisnéis nuashonraithe ag cuid acu ar deireadh. Cé go soiléiríonn an fhoireann nach gcumasaíonn a gcuid oibre taisteal ama traidisiúnta, léiríonn sé iniúchadh suntasach ar bhunsraith na meicnic chandamach agus bealach chun botúin san am atá caite a cheartú ar mhaithe le todhchaí níos fearr.

Thacaigh fondúireachtaí agus eagraíochtaí éagsúla leis an staidéar, lena n-áirítear Fondúireacht na Sualainne-Meiriceá, Fondúireacht Cuimhneacháin Lars Hierta, Coláiste Girton, agus an Chomhairle Taighde Innealtóireachta agus Eolaíochtaí Fisiceacha (EPSRC).

Foinse: Ollscoil Cambridge, Litreacha Athbhreithnithe Fhisiciúil