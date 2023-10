Asteroids: Bagairt Féideartha don Domhan

D'eisigh NASA infographic tarraingteach ó thaobh amhairc ar 16 Deireadh Fómhair, ag cur béime ar shaincheist imníoch a bhféadfadh iarmhairtí tubaisteacha a bheith aici. Is éard atá i gceist leis an tasc atá idir lámha, ar a dtugtar “Cosaint Phláinéadach,” ná go gcoimeádann NASA súil amach do asteroids a d’fhéadfadh imbhualadh leis an Domhan, rud a chruthódh léirscrios forleathan cosúil le cinniúint na dineasáir. Mar sin féin, is próiseas casta é na asteroids seo a bhrath mar ní scaoileann siad solas.

Ar ámharaí an tsaoil, bhí teileascóip nua deartha go sonrach do sheilg astaróideach ríthábhachtach sa mhisean seo. Ó Lúnasa 2023, tá 32,000 asteroids Near-Earth ar a dtugtar cheana féin. Is inmholta an iarracht chun na hasteroids seo a aimsiú agus a rianú, agus breis agus 405 milliún breathnuithe ó réalteolaithe amaitéaracha agus gairmiúla araon curtha faoi bhráid an Minor Planet Centre, mol lárnach do straitéis chosanta pláinéadach NASA.

Ar an drochuair, léiríonn na staitisticí a chuirtear i láthair sa ghrafaic faisnéise réaltacht shuaite. As na 32,000 asteroids in aice leis an Domhan atá ar eolas, tá níos mó ná 10,000 níos mó ná 140 méadar trastomhas. Dá n-imbhuailfeadh duine acu seo leis an Domhan, d’fhéadfadh sé cathair iomlán a scriosadh. I gcomparáid leis sin, measadh go raibh an meteor Chelyabinsk a rinne damáiste sa Rúis in 2013 thart ar 20 méadar ar a mhéad.

Aibhsíonn an infographic freisin go bhféadfadh ceann acu a bheith ar chúrsa imbhuailte leis an Domhan as na 14,000 asteroids 140-méadar ar leithead measta atá fós le teacht. Ina theannta sin, tá thart ar 50 asteroids le trastomhas de ciliméadar 1 fós undiscovered. D’fhéadfadh impleachtaí tubaisteacha a bheith ag tionchar astaróideach den mhéid seo ar an tsibhialtacht.

Titeann freagracht na cosanta pláinéadacha ní hamháin ar NASA ach ar chomhghrúpa eagraíochtaí. Feidhmíonn an infographic mar mheabhrúchán go bhfuil obair fós le déanamh chun sábháilteacht an chine daonna a chinntiú. Is féidir fiú an gníomh simplí a bhaineann le faisnéis a iompar trí ghrafagrafacha daoine aonair a spreagadh le dul sa tóir ar asteroids, ag cur le hiarrachtaí cosanta phláinéidigh.

Foinsí:

– NASA – Asteroids Near-Earth amhail an 31 Lúnasa, 2023

– UT – Seo mar atá NASA ag Pleanáil chun an Domhan a Chosaint ó Asteroids agus Cóiméid

- UT - Tugann NASA Tosaíocht do Chosaint astaróideach, Ag Bogadh a Mhisean Suirbhéara NEO isteach sa Chéim Forbartha

– UT – Ar cheart don Chosaint Phláinéadach a bheith i Lár na Céime?