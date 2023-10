Tá na mílte Asteroids a d'fhéadfadh a bheith Guaiseach a d'fhéadfadh cathracha a scrios

Tá rannóg Cosanta Pláinéadach NASA freagrach as asteroids a bhrath agus a rianú a d'fhéadfadh imbhualadh leis an Domhan agus scrios forleathan a chur faoi deara. Cé go bhfuil cuma simplí ar an tasc, tá sé dúshlánach go leor. Ní astaíonn asteroidí solas, mar sin de ghnáth braitear iad nuair a fhrithníonn solas na gréine óna ndromchla agus sealbhaítear iad ag teileascóip a bhreathnaíonn ar spéir na hoíche. Le déanaí, tá méadú tagtha ar líon na teileascóip atá deartha go sonrach chun asteroids a sheilg.

De réir infographic NASA a eisíodh i mí Dheireadh Fómhair 2023, tá 32,000 asteroids Near-Earth ar a dtugtar faoi láthair. Is díol suntais an iarracht na réaltoidí seo a aithint agus a rianú, le breis agus 405 milliún breathnóireacht curtha isteach ag réalteolaithe amaitéaracha agus gairmiúla araon chuig an Lárionad Mionphláinéad, mol lárnach do straitéis chosanta pláinéadach NASA.

Mar sin féin, nochtann an infographic roinnt staitisticí suaite. As na 32,000 asteroids in aice leis an Domhan, tá trastomhas níos mó ná 10,000 méadar ag níos mó ná 140. Dá mbuailfeadh ceann de na hasteroids seo an Domhan, bheadh ​​sé in ann cathair iomlán a scriosadh. Chun é seo a chur i bpeirspictíocht, measadh go raibh an astaróideach a bhuail ceantar Chelyabinsk sa Rúis in 2013 20 méadar ar trastomhas, agus ba chúis le damáiste agus gortuithe suntasacha é.

Is é an rud is mó fós scanrúil ná go gcreideann saineolaithe NASA nach bhfuaireamar ach níos lú ná leath de na hasteroids a d’fhéadfadh a bheith guaiseach 140 méadar ar leithead. Measann siad go bhfuil níos mó ná 14,000 de na asteroids seo fós le teacht. Ina theannta sin, tá thart ar 50 asteroids le trastomhas de ciliméadar 1 nach bhfuarthas. D’fhéadfadh iarmhairtí tubaisteacha a bheith ag tionchar ó astaróideach den mhéid seo i bhfad níos faide ná scrios aon chathair.

Tá tasc scanrúil le sárú ag an bpobal cosanta pláinéadach, lena n-áirítear eagraíochtaí lasmuigh de NASA, sábháilteacht na daonnachta a chinntiú. Tá ról ríthábhachtach ag gach iarracht, is cuma cé chomh beag, sa mhisean seo. Feidhmíonn an infographic tarraingteach mar mheabhrúchán ar an tábhacht a bhaineann le hiarrachtaí leanúnacha chun asteroids a d’fhéadfadh a bheith guaiseach a aithint agus a rianú.