Faigheann Réadlann Vera C. Rubin Asteroids le Algartam Nua

Léirigh Réadlann Vera C. Rubin, atá le tosú ag feidhmiú in 2025, a cumas braite astaróideach fiú sular seoladh go hoifigiúil é. D'fhorbair taighdeoirí in Ollscoil Washington algartam nua ar a dtugtar HelioLinc3D, a d'aithin astaróideach gar don Domhan atá bunaithe ar chúpla íomhá. Déanann an t-algartam nascadh il-oíche, ag comhcheangal sonraí ó il oícheanta chun réada a aimsiú ag baint úsáide as níos lú breathnuithe ná uirlisí reatha.

Tá sé mar aidhm ag Réadlann Rubin líon na n-asteroids aitheanta agus na n-asteroids a d'fhéadfadh a bheith guaiseach (PHAanna) a dhúbailt laistigh de na chéad chúpla mí tar éis oibriú. Is astaróidigh iad PHAanna a bhfuil fithisí acu gar go leor d’fhithis an Domhain go bhféadfadh siad imbhualadh a dhéanamh lenár bplainéad. Leis an Teileascóp Suirbhé Simonyi mór agus an lionsa súl éisc is mó ar domhan, glacfaidh an réadlann íomhánna digiteacha den spéir gach trí lá, ag giniúint thart ar 20 terabyte sonraí in aghaidh na hoíche.

Rinneadh tástáil ar Heliolinc3D ag baint úsáide as sonraí ó shuirbhé ATLAS a rinne Ollscoil Hawai'i. Le linn na tástála seo, d'éirigh leis an algartam PHA darb ainm 2022 SF289 a shainaithint, a bhí faoi deara ag ATLAS ach nár aithníodh mar rud nua ag baint úsáide as modhanna traidisiúnta. Aimsíonn an algartam athruithe sa spéir trí íomhánna comhleanúnacha a dhealú agus difríochtaí a aithint. Tomhaiseann sé gile agus suíomh na ndifríochtaí sin ansin.

Seachas PHAanna a aithint, táthar ag súil go ndéanfaidh Réadlann Vera C. Rubin fionnachtana éagsúla eile ar an gcóras gréine, lena n-áirítear réada crios Kuiper agus réada idir-réaltach a d’fhéadfadh a bheith níos mó. Déanfaidh an réadlann réimse na réalteolaíochta a réabhlóidiú trí mhéid sonraí gan fasach a ghabháil agus léargais luachmhara a sholáthar d’eolaithe ar ár gcóras gréine agus níos faide i gcéin.

