Tá Cloch Mhíle bainte amach ag Scoil Réalteolaíochta Ollscoil Arizona i dTionscadal Teileascóp Ollmhór Magellan

Tá cloch mhíle shuntasach bainte amach ag Scoil Réalteolaíochta Ollscoil Arizona ina tionscadal leanúnach chun Teileascóp Ollmhór Magellan a thógáil. Tá an seachtú scáthán agus an scáthán deiridh den teileascóp tar éis a bhuaictheocht a bhaint amach le linn an phróisis réitigh. Mar thoradh ar chríochnú an scátháin tugtar an tionscadal céim amháin níos gaire do réalteolaithe a chumasú breathnú ar na codanna is luaithe de réaltraí atá suite solasbhliain ar shiúl.

Teileascóp optúil talamh-bhunaithe é an Teileascóp Ollmhór Magellan a sholáthróidh uirlis chumhachtach do thaighdeoirí chun bunús réaltraí a fhiosrú agus chun fionnachtana úrnua a dhéanamh. Tá an teileascóp seo ríthábhachtach chun comharthaí na beatha a bhrath in atmaisféir na bpláinéad i bhfad i gcéin.

Próiseas fada casta a bhí i dtógáil an teileascóip, ina raibh iarrachtaí tiomanta na mílte eolaithe i gceist. Is é an seachtú scáthán, a fhoirmíonn struchtúr mór meala a thomhas 28 troigh ar trastomhas, ach 1/5 de scáthán soladach den mhéid céanna. Ceadaíonn an dearadh nuálaíoch seo feidhmiúlacht agus éifeachtúlacht chun cinn.

Leagann Buddy Martin, an t-eolaí tionscadail snasta scátháin, béim ar a thábhachtaí atá an tiomantas comhchoiteann chun táirge deiridh an teileascóp a chruthú. Cuirfidh na léargais a fhaightear ón Teileascóp Giant Magellan go mór lenár dtuiscint ar na cruinne, ag tógáil ar oidhreacht láidir Ollscoil Arizona san eolaíocht spáis.

Cé go dtéann an seachtú scáthán faoin bpróiseas fuaraithe, a bhfuiltear ag súil go dtógfaidh sé thart ar thrí mhí, cuirfear tús leis an gcéim snasta go gairid ina dhiaidh sin. Nuair a bheidh an Teileascóp Ollmhór Magellan críochnaithe, beidh sé ina theist ar chomhoibriú agus ar obair chrua na foirne agus réiteoidh sé an bealach le haghaidh dul chun cinn eolaíoch do na glúine atá le teacht.

Tríd is tríd, is éacht suntasach é an dul chun cinn atá déanta maidir le Teileascóp Giant Magellan a chruthú do Scoil Réalteolaíochta Ollscoil Arizona agus tugann sé níos gaire dúinn rúin na cruinne a scaoileadh.

Foinsí:

- Scoil Réalteolaíochta Ollscoil Arizona