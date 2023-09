Faigheann na heolaithe amach fás níos moille ar Struchtúir Cosmaí ná mar a Thuar

Fuair ​​​​eolaithe in Ollscoil Michigan amach go bhfuil struchtúir chosmaí móra, cosúil le braislí réaltraí, ag fás ag ráta níos moille ná mar a bhí tuartha ag Teoiric na Coibhneasachta Ginearálta Einstein. Fuair ​​​​siad amach freisin go bhfuil cur faoi chois fás struchtúir chosmaí níos suntasaí ná mar a thuar an teoiric mar gheall ar an luasghéarú ar leathnú na cruinne de bharr fuinneamh dorcha.

Níl dáileadh na réaltraí i na cruinne randamach; ina ionad sin, bíonn claonadh acu cnuasach le chéile. Thosaigh na cnuasaigh seo mar chnuasaigh bheaga ábhair go luath sa chruinne agus de réir a chéile d'fhás siad ina réaltraí, ansin ina gcnuasaigh réaltraí agus ina bhfiliméid. Bíonn tionchar ag idirghníomhú imtharraingteach agus crapadh faoina dhomhantarraingt féin ar fhás na struchtúr cosmaí seo.

Cuireann fuinneamh dorcha, atá ina chomhpháirt mistéireach na cruinne, dlús le leathnú na cruinne ach tá an éifeacht eile aige ar fhás struchtúir mhóra. Molann sé na suaitheadh ​​agus moilleann sé fás na struchtúr. Trí staidéar a dhéanamh ar bhraisliú agus ar fhás struchtúir chosmaí, is féidir le heolaithe léargais a fháil ar nádúr an domhantarraingthe agus an fhuinnimh dorcha.

Chun imscrúdú a dhéanamh ar fhás struchtúir, d'úsáid na taighdeoirí tóireadóirí cosmeolaíocha éagsúla. Rinne siad anailís ar chúlra an mhicreathonnta cosmaí, a sholáthraíonn faisnéis faoi dháileadh ábhair sa luath-chruinne. Scrúdaigh siad freisin an lionsaíocht imtharraingteach lag ar chruthanna réaltraí chun dáileadh an ábhair idir sinn agus an cúlra micreathonnta cosmaí a dhíchódú.

Ina theannta sin, d'fhéach na taighdeoirí ar ghluaiseachtaí réaltraí sa chruinne áitiúil chun fás struchtúr a rianú go dtí tráth níos déanaí. Éiríonn an difríocht sna rátaí fáis a thug siad faoi deara níos suntasaí agus iad ag druidim leis an lá atá inniu ann.

D’fhéadfadh na torthaí seo dul i ngleic leis an “teannas S8” i gcosmeolaíocht, a eascraíonn nuair a thugann dhá mhodh dhifriúla luachanna neamh-chomhsheasmhacha don pharaiméadar a chuireann síos ar fhás struchtúr. D'fhéadfadh fionnachtain na dtaighdeoirí faoi chosc ar fhás déanach an dá luach a chomhaontú.

Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann an fhianaise staitistiúil don chosc fáis seo a neartú tuilleadh agus tuiscint níos doimhne a fháil ar impleachtaí a dtorthaí. Deis spreagúil atá ann chun fisic nua a aimsiú nó earráidí córasacha féideartha a aimsiú i múnlaí reatha chun éabhlóid na struchtúr cosmaí a mhíniú níos fearr.