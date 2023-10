Tionchar Nua Chandamach a Thángthas air: Feiniméan Spinaron a Nochtadh

Don chéad uair, d’aimsigh foireann fisiceoirí turgnamhacha ó Bhraisle Barr Feabhais Würzburg-Dresden ct.qmat éifeacht chandamach nua ar a dtugtar an “spinaron.” Tugann an toradh úrnua seo dúshlán d’iarmhairt fhadtéarmach Kondo, a bhí ina mhúnla caighdeánach d’idirghníomhú ábhair mhaighnéadacha le miotail.

Ina dturgnamh, chuir na taighdeoirí adaimh chóbalt aonair ar dhromchla copair agus chuir siad faoi réimse maighnéadach seachtrach dian iad i dtimpeallacht a bhí rialaithe go cúramach. Trí úsáid a bhaint as micreascóp tollánaithe scanadh, bhí siad in ann treoshuíomh casadh na n-adamh cóbalt a bhreathnú. Fuair ​​siad amach go n-athraíonn casadh na n-adamh cóbalt idir dearfach agus diúltach i gcónaí, rud a spreagann na leictreoin chopair máguaird. Bhí an feiniméan seo, ar a dtugtar an éifeacht spinaron, tuartha ag an teoiriceoir Samir Lounis in 2020.

Tugann éifeacht spinaron dúshlán don éifeacht Kondo, arb é an príomh-mhíniú ar an idirghníomhaíocht idir cóbalt agus copar. Tugann éifeacht Kondo le fios go gcealaíonn treoshuímh maighnéadacha éagsúla an adaimh cóbalt agus na leictreoin chopair a chéile, rud a chruthaíonn “scamall Kondo”. Mar sin féin, léiríonn an éifeacht spinaron a bhreathnaigh foireann Würzburg go dtagann staid dhifriúil as maighnéadú athraitheach an adaimh chóbalt agus an nascadh le leictreoin chopair.

Osclaíonn an fionnachtain úrnua seo féidearthachtaí nua i réimse na spintronics, áit a ndéantar casadh na leictreon a ghiaráil le haghaidh feidhmeanna teicneolaíochta. D’fhéadfadh dul chun cinn sa ríomhaireacht chandamach agus stóráil faisnéise a bheith mar thoradh ar thuiscint agus leas a bhaint as éifeacht spinaron.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é an éifeacht spinaron?

A: Is éifeacht chandamach nua í an éifeacht spinaron a breathnaíodh i dturgnamh inar cuireadh adaimh chóbalt aonair ar dhromchla copair. Aistríonn casadh na n-adamh cóbalt idir dearfach agus diúltach i gcónaí, rud a spreagann na leictreoin chopair máguaird.

C: Cad é an éifeacht Kondo?

A: Is coincheap teoiriciúil é éifeacht Kondo a bhí mar mhúnla caighdeánach chun an idirghníomhaíocht idir ábhair mhaighnéadacha, mar shampla cóbalt, agus miotail, cosúil le copar a mhíniú. Tugann sé le tuiscint go gcealaíonn na treoshuímh maighnéadacha éagsúla a chéile, rud a chruthaíonn “scamall Kondo.”

C: Conas a thugann fionnachtain an éifeacht spinaron dúshlán don éifeacht Kondo?

A: Léiríonn breathnóireacht an éifeacht spinaron ag foireann Würzburg go gcruthaíonn maighnéadú athraitheach an adamh cóbalt agus a nascadh le leictreoin chopair staid dhifriúil, rud a thagann salach ar na boinn tuisceana ar éifeacht Kondo.

C: Cad iad na hiarratais ionchasacha chun éifeacht spinaron a thuiscint?

A: D'fhéadfadh dul chun cinn sna spintronics a bheith mar thoradh ar thuiscint agus leas a bhaint as éifeacht spinaron, réimse ina n-úsáidtear casadh na leictreon le haghaidh feidhmeanna teicneolaíochta mar ríomhaireacht chandamach agus stóráil faisnéise.

Foinse: Fisic an Dúlra