Breathnú ar an Spéir: 20-23 Deireadh Fómhair

Soláthraíonn an t-alt seo faisnéis maidir le breathnú ar an spéir ó 20-23 Deireadh Fómhair, lena n-áirítear suímh na pláinéid, infheictheacht na gealaí, agus cith Meteor Orionid.

Deireadh Fómhair 20

Sroicheann Mearcair, an pláinéad is lú sa ghrianchóras, comhcheangal níos fearr agus beidh sé le feiceáil mar réalta tráthnóna i mí na Samhna.

Le linn na fuinneoige dorcha, is féidir breathnú ar an M1, Réaltnéal an Phortáin, arb í an iarsma de réalta ollmhór a phléasc sa bhliain 1054. Tá an chuma ar an réaltnéal mar smudge geal sa spéir, agus is féidir a pulsar lárnach a fheiceáil le mórshiúlóir. teileascóip.

Deireadh Fómhair 21

Is é anocht Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach, agus sroicheann an Ghealach an Chéad Cheathrú. Cuireann sé seo deiseanna maithe ar fáil le breathnú nuair a thiteann an tráthnóna. Tá an Ghealach i Saighdeoir, ard sa deisceart ag luí na gréine agus ag bogadh i dtreo na spéire thiar theas.

Is féidir le breathnóirí an Críochnaitheoir a lorg, arb é an líne a roinneann limistéir dorcha agus éadroma na Gealaí. Tá na Sléibhte Apennine agus na cráitéir Archimedes, Autolycus, agus Aristillus le feiceáil in aice leis an meánchiorcal. Ó dheas ón meánchiorcal, is féidir cráitéir Albategnius agus Hipparchus a fheiceáil.

Buaicphointí an cith Meteor Orionid freisin anocht, leis an am féachana is fearr go luath ar maidin an 22 Deireadh Fómhair. Na meteors eascraíonn as smionagar fágtha taobh thiar ag Cóiméad Halley agus is féidir a fheiceáil in aice leis an réaltbhuíon Orion, leis an bpointe radiant díreach soir ó thuaidh ó na. réalta Betelgeuse. Is féidir le breathnóirí a bheith ag súil le 15 go 20 meteor a fheiceáil in aghaidh na huaire roimh éirí na gréine.

Deireadh Fómhair 22

Is é an t-am is fearr chun féachaint ar an cith Meteor Orionid go luath ar maidin idir 2 AM agus éirí gréine áitiúil. Tá pointe radanta na meteors in aice leis an réalta Betelgeuse in Orion, agus tiocfaidh na radharcanna is fearr ó thart ar 45 ° ar gach taobh den phointe seo.

Ba cheart do bhreathnadóirí spéir dorcha a aimsiú le radharc soiléir ar na spéire thuaidh, thoir agus theas agus an spéir a scanadh le haghaidh réaltaí lámhaigh. Is féidir le grianghrafadóirí Asto na meteors a ghabháil ina n-íomhánna freisin. Ba chóir go dtiocfadh feabhas ar rátaí meteorón de réir mar a bhíonn breacadh an lae ag druidim.

Deireadh Fómhair 23

Sroicheann Véineas an fadú iartharach is mó ag 7 PM EDT, ag láithriú timpeall 46° ón nGrian. Sroicheann an phláinéid freisin dichotomy, le feiceáil leath lit. Is féidir le breathnóirí cuma Véineas a chur i gcomparáid le linn na laethanta amach romhainn le fáil amach cathain go díreach leathlit.

Tá Véineas le feiceáil faoi láthair mar réalta maidine agus leanfaidh sé de bheith ann ar feadh na laethanta amach romhainn.

Foinsí:

– Réalteolaíocht: Roen Kelly