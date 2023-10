Cuardach Fásra Eachtrannaigh: Fuinneog ar an Saol Eachtrach

Le blianta fada anuas, tá eolaithe ag breathnú ar choincheap na beatha eachtrannach agus ar an gcuma a bheadh ​​air. Féidearthacht shuimiúil amháin atá tar éis samhlaíocht na dtaighdeoirí a ghabháil ná “plandaí seach-talmhaí” a bheith ann. Conas a d’fhéadfadh na plandaí coimhthíocha seo a bheith le feiceáil, agus conas is féidir linn iad a bhrath?

Go domhain laistigh de ghéag Orion de réaltra Bhealach na Bó Finne, atá suite thart ar 93 milliún míle óna réalta buí corrach, tá pláinéad a bhfuil gné uathúil aige: loch te-bándearg timpeallaithe ag cladach criostalach sneachta-bán. Tá an loch, ar a dtugtar Loch Hillier, ina bhaile do mhiocrorgánaigh primitive ar a dtugtar “halobacteria.” Éiríonn leis na foirmeacha saolta mistéireacha seo, lena n-dearfach corcra, i ndálaí nach bhfuil fáilte rompu. Cé go mbaineann an loch seo le cósta theas an Domhain in Iarthar na hAstráile, d'fhéadfadh an rúin atá ag na halabaictéir seo léargais a sholáthar ar fhionnadh fásra coimhthíoch ar shaol i bhfad i gcéin.

Le blianta beaga anuas, tá níos mó ná 5,500 pláinéad lasmuigh dár gcóras gréine aitheanta ag réalteolaithe, rud a léirigh raon éagsúil de shaol aisteach agus aisteach. Le dul chun cinn sa teicneolaíocht, tá eolaithe muiníneach go nochtfaidh siad sa deireadh síniú dothuigthe na fótaisintéise eachtardhomhanda, rud a thaispeánann go bhfuil plandaí coimhthíocha ann.

Tá coincheap an fhásra choimhthíoch chomh eileshaol agus is féidir a shamhlú. Foraoisí de chrainn dhubha a shamhlú faoi spéartha le grian iolracha, toir choimhthíocha go léir ag claonadh i dtreo luí na gréine suthain, agus fraochfhás feolaitheach a itheann cineálacha beatha gan amhras.

Chun na foirmeacha féideartha den saol eachtrannach a thuiscint, tá sé tábhachtach na prionsabail a leagtar síos ag an bhfisic a mheas. Teastaíonn foinse fuinnimh ón saol ar fad chun seasamh in aghaidh fórsa gan staonadh an eantrópachta. Is féidir le horgánaigh sheachtracha an fuinneamh seo a fháil trí thrí mhodh aitheanta: leas a bhaint as solas na gréine cosúil le plandaí, úsáid a bhaint as ceimiceáin neamhorgánacha mar bhaictéir ghaoithe hidriteirmeacha, nó orgánaigh eile a bhfuil fuinneamh faighte acu cheana féin a ídiú tríd an dá bhealach roimhe seo.

Agus na féidearthachtaí a bhaineann le fásra coimhthíoch á iniúchadh againn, is iontach an rud é machnamh a dhéanamh ar leitheadúlacht na beatha fótaisintéiseach sa chruinne. Ar an Domhan, tá ról ceannasach ag beatha plandaí, arb ionann é agus tromlach na bithmhaise. An bhféadfadh sé a bheith go bhfuil ár bhfócas ar dhaoine cliste agus sinn sa tóir ar an saol eachtardhomhanda míthreorach i rith an ama, agus gurb é an rud is tábhachtaí ná flóra seachas fána a aithint?

Deir Nancy Kiang, bithmhéitéareolaí ag Institiúid Staidéar Spáis Goddard NASA, “Tá a fhios againn go bhfuil ag éirí go maith le fótaisintéis ar ár bplainéad ó thús a saolta beagnach…agus táthar ag súil go bhféadfadh sé a bheith ina phróiseas rathúil ar phláinéid eile.”

Mar sin féin, tá dúshláin ag baint leis an iarracht fásra seach-talmhaí a bhrath. Thug turgnamh suntasach a rinne an spásárthach Galileo i 1990 léargais luachmhara ar conas comharthaí beatha a chuardach ón spás. Bhí braite ocsaigine agus láithreacht clóraifill, lí uileláithreach i bplandaí, i measc na dtáscairí a breathnaíodh. Mar sin féin, ba mhodh níos iontaofa é an “imeall dearg” a shainaithint, an feiniméan ina n-ionsúnn plandaí solas dearg ach nach bhfuil infridhearg ann, chun fásra a bhrath.

Inár gcuardach do phlandaí coimhthíocha, d'fhéadfadh sé go mbeadh sé tairbheach an turgnamh seo a mhacasamhlú trí chuardach a dhéanamh ar an imeall dearg ar dhromchlaí eisphláinéid. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a mheabhrú gur thóg an éabhlóid na plandaí talún ar an Domhan thart ar 500 milliún bliain. D’fhéadfadh go lean foirmeacha beatha seach-tíre ruthag éabhlóideach éagsúil, rud a d’fhág go raibh éagsúlachtaí ina gcuma agus ina saintréithe.

De réir mar a mhéadaíonn ár dtuiscint ar na cruinne agus ár n-acmhainní teicneolaíochta ag dul chun cinn, geallann an cuardach do bheatha allamuigh, lena n-áirítear fionnachtain fhéideartha fásra coimhthíoch, sinn a mhealladh agus a spreagadh. Tríd an iniúchadh seo, faigheann muid léargais luachmhara ar na féidearthachtaí a bhaineann le saol lasmuigh dár bplainéad baile.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad iad halobacteria?

A: Is miocrorgánaigh primitive iad Halobacteria a fhaightear i dtimpeallachtaí hypersaline cosúil le Lake Hillier. Tá dath corcra sainiúil acu agus bíonn rath orthu i ndálaí nach bhfuil fáilte roimh fhoirmeacha eile saoil.

C: Cad iad na trí bhealach inar féidir le orgánaigh seach-thíreacha fuinneamh a fháil?

A: Is féidir le orgánaigh sheachtracha fuinneamh a fháil trí leas a bhaint as solas na gréine, úsáid a bhaint as ceimiceáin neamhorgánacha, nó trí orgánaigh eile a ídiú. Tá na modhanna seo cosúil leis an gcaoi a bhfaigheann plandaí, baictéir vent hidrothermal, agus ainmhithe fuinneamh, faoi seach.

C: Conas is féidir linn fásra coimhthíoch a bhrath?

A: Is é modh amháin cuardach a dhéanamh ar an “imeall dearg,” feiniméan ina n-ionsúnn plandaí méid mór solas dearg ach nach bhfuil infridhearg. Má dhéantar macasamhlú ar thurgnaimh cosúil leis an gceann a rinne spásárthach Galileo, is féidir linn láithreacht fásra ar eisphláinéid a aithint.

C: Cén fáth díriú ar fhásra coimhthíoch in ionad saol cliste?

F: Cé go bhfuil an cuardach le haghaidh beatha chliste allthíre feiceálach, tugann leitheadúlacht na beatha fótaisintéiseach le tuiscint go bhféadfadh fásra coimhthíoch a bheith níos flúirseach sa chruinne. Soláthraíonn iniúchadh féidearthachtaí plandaí coimhthíocha peirspictíocht úr ar shaolré lasmuigh dár bplainéad.